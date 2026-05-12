TCL、コンパクト＆大容量の10KGコンパクトドラム式洗濯乾燥機「TW-DVK10A」を発表。

株式会社 TCL JAPAN ELECTRONICS

この度、TCL JAPAN ELECTRONICS株式会社（本社：東京都中央区日本橋、以下TCL）は、日本市場向けに、10kgコンパクトドラム式洗濯乾燥機「TW-DVK10A」を2026年5月11日（月）より発売いたしました。

本製品は、日本の住環境に配慮した幅600mm × 奥行615mmのコンパクト設計を採用しながら、洗濯10kg／乾燥5kgの大容量に対応。マンションや限られたランドリー空間にも設置しやすく、毎日の洗濯からまとめ洗いまで快適に対応します。

さらに、液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能、最大60℃の温水洗浄、高温スチームによる消臭機能、15種類の洗濯コース、3つの乾燥モードなど、多彩な機能を搭載。家事負担の軽減と、より快適な洗濯体験をサポートします。

近年、日本国内では共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化に伴い、省スペース性と大容量を両立した家電製品へのニーズが高まっています。TCLは、限られた空間でも快適に使える設計と、日常生活を支える実用性を両立した製品を通じて、日本市場における生活家電ラインアップの拡充を進めてまいります。

■ 製品の主な特長

1. 洗濯10kg／乾燥5kgの大容量を実現しながら、設置しやすいコンパクト設計を採用

幅600mm × 奥行615mm × 高さ865mmのコンパクト設計を採用。マンションや限られたランドリー空間にも設置しやすく、日本の住環境に配慮したサイズ感を実現しました。コンパクト設計でありながら、洗濯10kg／乾燥5kgの大容量に対応し、毎日の洗濯はもちろん、まとめ洗いにも快適に対応します。

2. 液体洗剤・柔軟剤 自動投入機能を搭載

液体洗剤・柔軟剤をあらかじめ投入しておくことで、洗濯量に応じて適量を自動で投入。毎回計量する手間を軽減し、日々の洗濯をより快適かつスマートにサポートします。

３．最大60℃の温水洗浄で、黄ばみや皮脂汚れをしっかり洗浄

最高60℃の温水洗浄に対応。衣類に付着した皮脂汚れや黄ばみをしっかり洗い上げ、毎日の衣類を清潔に保ちます。

４．高温スチームで衣類のニオイを軽減

高温スチームにより、衣類に付着した気になるニオイを軽減。洗いにくい衣類や生活臭も、すっきりとリフレッシュします。

５．衣類に合わせて選べる3つの乾燥モードを搭載

「フル乾燥」「干し前乾燥」「低温乾燥」の3つの乾燥モードを搭載。衣類の種類や仕上がりに合わせて、用途に応じた使い分けが可能です。

６．15種類の運転コース＆4つのプラス機能で幅広い洗濯ニーズに対応

衣類の種類や汚れに合わせて選べる15種類の運転コースを搭載。「流れすすぎ」「スチーム」「頑固洗い」などのプラス機能にも対応し、さまざまな洗濯シーンを快適にサポートします。

■ 製品概要

■ 製品仕様・搭載機能

- メーカー名：TCL- 品名：ドラム式洗濯乾燥機- 販売型番：TW-DVK10A- 定価（税込)：OPEN- 発売日：2026年5月11日- 色：W（ホワイト）- JANコード：4589449353688- 洗濯・脱水容量：10kg- 乾燥方式ヒーター：(水冷除湿式）- 標準洗濯時間：36分標準洗濯～- 乾燥時間：194分- 乾燥容量：5kg- 洗濯槽／脱水槽：ステンレス- 標準使用水量：70L- 標準洗濯～乾燥水量：127L- 毛布洗い：●- 予約タイマー：有（1～24時間）- チャイルドロック：●- インバーター：●- 風呂ポンプ：-- 待機電力ゼロ：-- 真下排水可運転音（洗濯時／脱水時／乾燥時）：36/46/46- 電源電圧：単相100V（50/60Hｚ共有)- 定格消費電力(50Hz／60Hz) - 温水：650W- 定格消費電力(50Hz／60Hz) - 洗濯：90W- 定格消費電力(50Hz／60Hz) - 脱水：550W- 定格消費電力(50Hz／60Hz) - 乾燥：800W- コース：１.標準・２.快速・３.温水洗浄・４.手洗い・５.毛布６.冬場洗い・７.スポーツウエア・８.すすぎ＋９.脱水１０.脱水・１１.槽洗浄・１２.タオル・１３.部屋干し・１４.乾燥・１５.消臭ケア（計15コース）- 付属品：マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)キャップ（4)、ホースバンド（1)、スパナ（1)- 給水ホース：0.8m- 排水方向：背面1方向- 排水ホース：1.2m- 電源コード：長1.9m- 製品寸法：600×615×865mm- 製品質量：73kg- 梱包寸法：685×701×975mm- 梱包質量：79kg- 対応防水パン：内寸幅594×奥行内寸497mm株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS

TCLは、160以上の国と地域で事業を展開するグローバルテクノロジーブランドとして、ディスプレイ技術やスマート家電分野において高い評価を獲得しています。特にMini LEDや量子ドット技術、独自ディスプレイ技術「NXTPAPER」など、先進的な技術開発を強みに、世界中のユーザーへ革新的な製品体験を提供しています。ユーザーが求める高画質・快適性・使いやすさを追求し続けることで、映像体験から生活家電まで、よりスマートで快適なライフスタイルの実現に貢献しています。常に新たな価値創造へ挑戦し続けるブランドとして、TCLはこれからも世界中のユーザーへ革新的な製品体験を届けてまいります。



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