EO Nagoya、80名超の経営者コミュニティへ成長。年間活動を表彰するアワード総会を開催

Entrepreneurs’ Organization

■ 経営者同士が学び合い、挑戦を称え合う文化を体現する年間表彰イベント

EO Nagoya（Entrepreneurs’ Organization Nagoya Chapter）は、東海エリアを中心に活動する起業家・経営者コミュニティとして、メンバー数80名を突破しました。

2026年6月16日（火）には、第9期の活動を総括する年間表彰イベント「アワード総会」を、TIAD, Autograph Collectionにて開催いたします。

本イベントでは、1年間の学び・挑戦・成長を振り返るとともに、優れた実績やEO Nagoyaの文化を体現したメンバー・フォーラム・ペアを表彰します。

EO Nagoyaは、2016年の設立以来、東海エリアを中心に、経営者同士が本音で学び合い、挑戦を支え合うコミュニティとして活動を続けてきました。

製造業、IT、建設、不動産、サービス業など、多様な業種の経営者が所属し、月例会、少人数フォーラム、学習イベント、リトリート、地域連携などを通じて、「経営者としての成長」と「人としての成長」の両立を目指しています。

2025年度の第9期では、スローガンとして「GRIT ～やり切る～」を掲げ、メンバー一人ひとりが学びを行動に変え、挑戦し続ける1年を歩んできました。

その集大成として開催されるのが、今回の第9期アワード総会です。





■ 経営者の挑戦と成長を称える、EO Nagoya独自のアワード

アワード総会では、1年間の活動を振り返るとともに、EO Nagoyaらしい多角的な視点から、メンバーの成長や貢献を称えます。

表彰項目には、事業成長や組織成長を評価するアワードに加え、メンターシップ、フォーラム活動、チャプター全体への貢献など、EOならではの関係性や文化を評価する賞も設けられています。

予定されている主な表彰項目は以下の通りです。

【主な表彰項目】

・EO Nagoya Growth Award

・BESTメンターシップ Award

・BESTフォーラム Award

EO Nagoyaでは、単なる売上や規模だけでなく、学びを実践に変えた姿勢、仲間との関係性を通じた成長、チャプター全体への貢献を大切にしています。

今回のアワード総会は、その価値観を可視化し、挑戦する経営者を称える場となります。



■ メンバー80名突破。10周年に向けてさらに活動を拡大

EO Nagoyaは、メンバー数80名を突破し、東海エリアにおける経営者コミュニティとして活動の幅を広げています。2026年度には設立10周年を迎え、次の10年に向けて、より多くの経営者が学び、つながり、挑戦し続けられる場づくりをさらに強化していきます。

今回のアワード総会は、第9期の締めくくりであると同時に、10周年へ向けた新たな一歩となる重要な機会です。

【開催概要】

イベント名：EO Nagoya 第9期アワード総会

日時：2026年6月16日（火）17時15分 ～ 21時30分予定

内容：会長総括・アワード表彰・懇親会

会場：TIAD, Autograph Collection（愛知県名古屋市中区栄5丁目15番19号）

EO Nagoya について

EO（Entrepreneurs’ Organization - 起業家機構）は、1987年にアメリカで設立された、年商＄1MILLIONを越える企業の若手起業家の世界的ネットワーク。EO Nagoyaは、東海エリアを中心に活動する起業家・経営者コミュニティです。2016年の設立以来、「経営者としての成長」と「人としての成長」をテーマに、経営者同士が本音で学び合い、挑戦を支え合う場を育んできました。製造業、IT、建設、不動産、サービス業など、多様な業種の経営者が所属し、定例例会、少人数フォーラム、海外リトリート、地域連携プロジェクトなど、年間を通じて様々な活動を行っています。

EO Nagoyaでは、単なるビジネスネットワークではなく、

・本音で語れる仲間

・挑戦を称え合う文化

・地域から世界へ挑む視座

を大切にしています。



2026年度、EO Nagoyaは設立10周年を迎えます。10期スローガンは、「天下布武 ～ breakthrough ～」既存の常識や限界を打ち破り、地域から新たな挑戦を生み出していくべく、EO Nagoyaはこれからも、挑戦し続ける経営者たちと共に、新しい未来を切り拓いていきます。

公式ページ https://eonagoya.org/