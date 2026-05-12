Iカップ現役薬剤師グラドル「三橋くん」無加工写真集に密着！

株式会社GーSTYLEインタビューに答える三橋くん

-写真集発売決定、改めておめでとうございます

三橋くん

＞ありがとうございます

-初めの写真集ということで、見所を先ずは教えてください

三橋くん

＞今回の作品では、昨今当たり前になっている「デジタル補正」所謂「レタッチ」というものを一切施さず、正真正銘「ありのまま」の写真に挑ませていただきました

-これは凄いですね！どういった意図があったのですか？

三橋くん

＞「無加工」とだけ聞くと、そんなにたいした話ではなく聞こえますが、これまでのグラビアは何処か「どうせ消すから」という安心感の元で撮影していました。ですが、一切加工しないという前提で挑んだ撮影には全く違う緊張感があって、表情だったりポーズだったり、一層気を配って取り組めました

-内容はどんな作品ですか？

三橋くん

三橋くん

＞こんなことを言って良いかは分かりませんが、本来あって当たり前のシワやアザだったり、アレを隠す為のアレだったり(笑)、そういうものが見えてしまっていますが、作品そのものはとてもオシャレで可愛く撮っていただいた内容です。衣装もメイクもこれまでとは違う感じで、でも見せるところはちゃんと見せて、メリハリがちゃんとあると思います

-撮影はいつ頃何処で撮りましたか？

三橋くん

＞昨年12月にグアムで撮影しました。海も夕日も綺麗で、正直しばらく帰りたくないなって思いながらの数日でした

-今回の無加工に拘った理由などはありますか？

三橋くん

＞ファースト写真集って文字通りこの世にひとつしかありません、それを皆様に如何に楽しんで貰えるかとか、いつか私に子供ができたり、親だったり、孫だったり、誇りをもって見続けて貰いたいから、ありのままが良いと思いました。あと、最近はAIの技術が凄くて、嘘が真実と認識されつつあるこのご時世で、そのうち人なんて要らなくなるんじゃないかとか考えた時に、嘘に対抗できるのは限りない真実しかないと思ったからですかね。大袈裟ですが(笑)

-撮影でのエピソードなどはありますか？

三橋くん

＞そうですね、強いて言うなら、私のマネージャーが直前に高熱が出て来れなかった事ですかね(笑)

三橋くん

＞とにかく私という存在をもっと多くの方々に知って貰いたいです！学業も頑張ってきましたが、グラビアやタレント活動ももっと振り幅を広げて様々な事に挑戦していきます！

-三橋くんの、今後の目標などを教えてください

三橋くん

＞薬剤師としても頑張っていきますが、グラビアやバラエティなどのタレント活動ももっと幅を広げて挑戦していきたいです！

文章・インタビュー撮影

株式会社GーSTYLE 斉藤

三橋くん