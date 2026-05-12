完結巻発売記念！『間違い勇者の選択 出来損ない初級魔術師、勇者召喚に巻き込まれる』が今なら【キミコミ】で1巻分完全無料！ボイスコミックも好評公開中のWeb読切発本格異世界ファンタジー！

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『間違い勇者の選択 出来損ない初級魔術師、勇者召喚に巻き込まれる(https://www.comic-valkyrie.com/matigaiyusya/)』最新第3巻(https://www.comic-valkyrie.com/matigaiyusya/new.html)好評発売中！

間違い勇者の選択 出来損ない初級魔術師、勇者召喚に巻き込まれる3(https://www.comic-valkyrie.com/matigaiyusya/new.html)

漫画：鷹条色ｓ(https://x.com/takajo16)

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221686

人間側と魔族側…

召喚された異世界で対立した兄弟の運命は！？

Web読切発の異世界ファンタジー漫画、

ついに終幕！

魔物の群れを率いて王都に襲来し、

歪んだ思想をもって精神操作魔法で民を洗脳していくルネ。暴徒と化した人々や仲間を救うべく、

ユーグはとある決断を迫られることになり…？

書店特典一覧

間違い勇者の選択 出来損ない初級魔術師、勇者召喚に巻き込まれる(https://www.comic-valkyrie.com/matigaiyusya/)

(C)TakajoColors(C)SANKYO／キルタイムコミュニケーション

勇者の兄と間違えて召喚されたのは…平凡な初級魔術師！？

勇者ルネの弟として言われるがまま過ごしてきたユーグ。

だが魔王との最終決戦中にユーグが命令に背いたことで、ルネは片腕を失う大怪我を負ってしまう。

駆け寄ったその時、突如現れた魔法陣によって二人は見知らぬ異世界へと飛ばされてしまい…？

勇者の兄と間違えて召喚された平凡な弟の運命は！？

1巻分無料公開中！試し読みはこちら :https://kimicomi.com/series/bd1c7d8e30df7

第1話 ボイスコミック動画 好評公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PRmYDtWCj2U ]キミコミ 作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/bd1c7d8e30df7

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