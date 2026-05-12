EO Nagoya、メンバー80名超の経営者コミュニティへ成長。淡路島リトリートで次の10年に向けた学びを深める

Entrepreneurs’ Organization

■ EO Nagoya 淡路島チャプターリトリート

EO Nagoya（Entrepreneurs’ Organization Nagoya Chapter）は、東海エリアを中心に活動する起業家・経営者コミュニティとして、メンバー数80名を突破しました。

2026年度に設立10周年を迎えるEO Nagoyaでは、次の10年に向けた取り組みの一環として、2026年5月19日（火）～5月20日（水）の2日間、淡路島にてチャプターリトリートを開催します。

本リトリートでは、淡路島の自然、建築、食、マインドフルネス体験を通じて、経営者同士が日常を離れ、深く学び合い、語り合う時間を創出します。

EO Nagoyaは、2016年の設立以来、東海エリアを中心に、経営者同士が本音で学び合い、挑戦を支え合うコミュニティとして活動を続けてきました。

製造業、IT、建設、不動産、サービス業など、多様な業種の経営者が所属し、月例会、少人数フォーラム、学習イベント、リトリート、地域連携などを通じて、「経営者としての成長」と「人としての成長」の両立を目指しています。

2026年度、EO Nagoyaは設立10周年を迎えます。

この節目を前に、メンバー数は80名を突破し、チャプターとしての活動規模もさらに拡大しています。

その象徴的な取り組みの一つとして開催されるのが、今回のEO Nagoya 淡路島チャプターリトリートです。

■ 経営者が挑戦し続けられる場へ

EO Nagoyaが大切にしているのは、単なるビジネスネットワークではありません。

経営者同士が本音で語り、互いに学び、時に刺激し合いながら、自社と自分自身を成長させていくこと。

今回のリトリートも、そうしたEO Nagoyaの文化を体現する取り組みです。

10周年を迎える2026年度、EO Nagoyaは、より多くの経営者が学び、つながり、挑戦し続けられる場づくりをさらに強化してまいります。

本リトリートでは、単なる旅行や懇親ではなく、経営者が互いの価値観や課題を共有し、次の一歩につながる気づきを得ることを重視しています。

【実施予定プログラム】

・淡路島でのフィールド体験

・禅坊 靖寧での禅・マインドフルネス体験

・経営者同士による対話セッション

・メンバー同士の関係性を深めるレクリエーション

・特別講話（パソナグループ 代表取締役会長CEO 若本 博隆 氏）

・懇親会／表彰式

・地域資源に触れるランチ・交流機会

EO Nagoya について

EO（Entrepreneurs’ Organization - 起業家機構）は、1987年にアメリカで設立された、年商＄1MILLIONを越える企業の若手起業家の世界的ネットワーク。EO Nagoyaは、東海エリアを中心に活動する起業家・経営者コミュニティです。2016年の設立以来、「経営者としての成長」と「人としての成長」をテーマに、経営者同士が本音で学び合い、挑戦を支え合う場を育んできました。製造業、IT、建設、不動産、サービス業など、多様な業種の経営者が所属し、定例例会、少人数フォーラム、海外リトリート、地域連携プロジェクトなど、年間を通じて様々な活動を行っています。

EO Nagoyaでは、単なるビジネスネットワークではなく、

・本音で語れる仲間

・挑戦を称え合う文化

・地域から世界へ挑む視座

を大切にしています。



2026年度、EO Nagoyaは設立10周年を迎えます。10期スローガンは、「天下布武 ～ breakthrough ～」既存の常識や限界を打ち破り、地域から新たな挑戦を生み出していくべく、EO Nagoyaはこれからも、挑戦し続ける経営者たちと共に、新しい未来を切り拓いていきます。

公式ページ https://eonagoya.org/