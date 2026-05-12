競走馬グッズブランド『UMAbred』が府中ル・シーニュにて出張POPUPを開催。ダービーやオークスを制したサラブレットのグッズのほか、数多くの名馬たちのグッズが登場！新グッズも！

■イベント概要

株式会社ジェンコ

実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は5/13（水）～5/25（日）の日程において府中駅近くの府中ル・シーニュにて出張POPUPを実施いたします。

今回は5月に行われる競馬の祭典「優駿牝馬（オークス）」「東京優駿（日本ダービー）」の開催に先立ち、過去に同レースを制した名馬たちのグッズをご用意。

※お取り扱いアイテムは、過去の「優駿POPUP」にて販売したラインナップとなります。

また今回初登場となるグッズとして「缶ミラー」「マフラータオル」「エコバッグ」などをご用意。

更に過去に好評いただいていた「血統表クリアファイル」にも新たな仲間が登場！

更に、初期POPUPで好評をいただいた「POPUP缶バッチVol.1＆Vol.2」がデザインを新たに再登場します。

もちろん「ハヤヤッコ×冷ややっこ」「UMA守」「フィギュアコレクションVol.1」などの人気商品も引き続き販売いたします。

■本イベントにて販売する主な商品

■内容詳細

開催場所：府中ル・シーニュ 2FGIG COURT

開催期間：2026年5月13日(水)～5月25日(日)

営業時間：平日12：00～19:00 土日祝11：00～19:00

最終日5/25（日）のみ営業時間が11:00-18:00となります。予めご了承願います。

【ご入場方法について】

直接イベントスペースへお越しください。

※混雑状況によって列形成をお願いすることがございますのでご協力願います。

※スペース前などに長時間留まる行為などはご遠慮願います。

■「UMAbred」著作権表記

(C)UMAbred

■鷹月ナト著作権表記

(C)鷹月ナト

■関連情報

公式サイト：https://umabred.jp/

UMAbred公式X：@umabred

ジェンコトイ公式X：@genco_capsule

鷹月ナト公式X：@getuyoubi5

UMA公式X： @UMAmochi2020

ル・シーニュHP：https://lesigne.jp/