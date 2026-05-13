多角的なアプローチで組織変革を加速させる

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）の執行役員 ブランドコンサルティング部長の黒田天兵は、2026年5月20日（水）に開催されるセミナー「何から始める？ 従業員エンゲージメントを高める4つの打ち手」に登壇します。

■従業員のエンゲージメントを高めるには？

昨今、人的資本経営への関心が高まる中で、多くの企業が「従業員エンゲージメントの向上」を最重要課題に掲げています。しかし、人事やHRの現場からは「具体的に何から着手すべきか分からない」という困惑の声が多く聞かれるのが実情です。

エンゲージメント向上に、唯一無二の正解はありません。理念やビジョンの浸透、本音を言い合える組織風土、離職や休職の兆候を早期に発見、従業員の日常を支える仕組みづくり──。企業の数だけ課題があり、それに対する最適なアプローチも異なります。

本ウェビナーでは、HR領域を牽引するフロントランナー4社が集結。それぞれの専門領域から、抽象的な議論に留まらない「エンゲージメントを高める具体的な打ち手」を解説します。自社の現在地を確認し、明日から取り組むべきヒントが見つかる時間になるはずです。

セミナー詳細・申し込みはコチラ

https://lp.wantedly.com/engagement/webinar/20260520/211977694502(https://lp.wantedly.com/engagement/webinar/20260520/211977694502?utm_campaign=43396883-em_webinar_20250520&utm_source=ageha)

＜こんな方におすすめ＞

・エンゲージメント向上に取り組みたいが、何から着手すべきかわからない人事担当者

・サーベイなどを実施しているが現場の本音や課題が見えず、効果や実感を感じていない方

・従業員の離職・休職を未然に防ぎ、働きがいのある組織作りを本気で進めたい方



■セミナー概要

【開催日時】2026年5月20日（水）11：00～12：00

【開催場所】オンライン（無料）

【申込みURL】https://lp.wantedly.com/engagement/webinar/20260520/211977694502(https://lp.wantedly.com/engagement/webinar/20260520/211977694502?utm_campaign=43396883-em_webinar_20250520&utm_source=ageha)

▼ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2605_pr_wantedly)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2605_pr_wantedly)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv