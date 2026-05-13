『あんさんぶるスターズ！！』fineの新曲「RED GARDEN」5月13日(水)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、fineの新曲「RED GARDEN」を2026年5月13日（水）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします。

天祥院英智が率いるエレガントユニット『fine』が贈る、普段のfineとは違った一面が見える、荒野を突き進むような力強い楽曲にご期待ください♪

fine「RED GARDEN」配信

https://bio.to/wmEpqO

※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。

fine「RED GARDEN」MV

https://youtu.be/uCk8YQLWzZ0

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2026年5月13日（水）配信

fine「RED GARDEN」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season7

【収録内容】

01.RED GARDEN

02.RED GARDEN (Instrumental)

作詞：こだま さおり

作曲 / 編曲：BOYHOOD (Digz, Inc. Group)

【fine】

天祥院 英智 (CV：緑川 光)、日々樹 渉 (CV：江口 拓也)、姫宮 桃李 (CV：村瀬 歩)、伏見 弓弦 (CV：橋本 晃太朗)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんスタ！！』FW_Song Information 公式X：https://x.com/ES_Song_FW

■『あんスタ！！』FW_Song Information公式Instagram：https://www.instagram.com/es_song_fw/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars