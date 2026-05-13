新世代音楽プロデュースチーム「VIDA Hollywood」 初のMusic Video「機微」を公開。3億回再生の話題曲を擁した1st EP『Episode 0』から先行リリース！
アメリカ・ロサンゼルスの音楽大学で出会ったメンバーを中心に結成された、日本人4人組の新世代プロデュースチーム・VIDA Hollywoodが、5月13日(水)に新曲「機微」を配信リリース。同時に、グループ初となるMusic Videoを公開した。
2024年にリリースした「Feel The Love」はTikTokを中心に大きな話題を呼び、関連動画は3億回再生を突破。Spotify月間リスナー20万人超、累計400万回再生を記録するなど、インディペンデントシーンにおいて異例の広がりを見せているVIDA Hollywood。
その一方で、これまで一度も本格的なMusic Videoを公開してこなかったことも、彼らの活動における大きな特徴だった。ストリーミングとSNSのみを起点にリスナーを拡大してきた彼らにとって、「機微」は初めて“映像作品”として世に放たれる楽曲となる。
「機微」は、5月27日（水）に配信開始される1st EP『Episode 0』からの先行リリース作品。VIDA Hollywoodの“序章”を総括するEPのリードソングとして制作された本作は、壮大なR&Bポップサウンドの中に、“何気ない日々の愛おしさ”を描いたラブソングとなっている。
なお、1st EP『Episode 0』は5月27日（水）に各種配信サービスにてリリース予定。
「Feel The Love」「Receipt」「アイスコーヒー」など、彼らのキャリアを象徴する代表曲に加え、新曲群を収録した全7曲入り作品となる。
VIDA Hollywood「機微」Music Video
https://www.youtube.com/watch?v=rrjAo92ahHg
●楽曲情報●
【配信日】2026年5月13日（水）
【アーティスト名】VIDA Hollywood
【タイトル】機微
【各種配信サービス】https://lnk.to/VH_Episode0
●EP情報●
【リリース日】2026年5月27日（水）
【アーテイスト名】VIDA Hollywood
【タイトル】Episode 0
【収録曲】01. アイスコーヒー/ 02. 機微/ 03. シンデレラ/
04. CAR/ 05. Daring/ 06. Receipt/ 07. Feel The Love
【各種配信サービス】https://lnk.to/VH_Episode0
●VIDA Hollywoodプロフィール●
アメリカ・ロサンゼルスの音大で出会ったメンバーを中心に結成された、日本人4人による新世代プロデュースチーム。
R&Bをベースに王道ポップを生み出す、高いプロダクション力が魅力。2024年7月にリリースしたVo. Maaakiの亡き母を歌った「Feel The Love」はTikTokで話題となり、関連動画が3億回再生、ストリーミング400万再生を突破。2025年末にはロッキング・オン主催のバンドコンテスト「RO JACK」にて入賞、2026年Spotifyの月間リスナーは20万人を突破するなど、リアル・デジタル双方で存在感を高め続けている。
-SNS-
Instagram：https://www.instagram.com/vida_hollywood/
TikTok： https://www.tiktok.com/@vidahollywood_official
YouTube：https://www.youtube.com/@vidahollywood_official