新スタジオ設立のお知らせ代表には原田勝弘氏が就任

株式会社SNK

この度、株式会社SNKは、2026年5月1日に原田 勝弘氏が新たに設立したゲーム開発スタジオに出資し、連結子会社としてSNKグループに迎え入れることを決定いたしました。

概要

去る5月1日、新しいゲーム開発スタジオとして株式会社VS Studio SNK（東京都品川区上大崎2丁目25番2号新目黒東急ビル4階、代表取締役CEO：原田 勝弘）が設立されました。本設立に際し、株式会社SNKは新スタジオの立ち上げを支援すると同時に、連結子会社化する予定です。新スタジオとSNKは、ゲームソフトの開発において連携し、さらなる開発の強化を図ってまいります。

原田 勝弘氏コメント

新たなゲーム開発スタジオ「VS Studio SNK」を立ち上げることとなりました。通称VS Studioは、「伝統に挑み、極限を創る / Beyond tradition, crafted to perfection」を理念に掲げています。

技術、感性、そして世界最高水準の知見を結集し、極限を追求する。

自由で開かれた、余裕と余白のある環境から新しい発想を生み出し、心に刻まれる遊びを創造する。

その想いを形にするために、このスタジオを立ち上げました。そしてVS Studioの「VS」には、様々な意味が込められています。我々のルーツである「Video game Soft（VS開発部）」、そして伝統に挑む「Versus」の精神、また「Visionary Standard」「Volition Shift」「Vanguard Spirit」など、革新や挑戦を象徴する多くの意味を内包しています。

長年にわたりゲーム開発に携わる中で、開発者としてのこれからの時間をどう生きるか、「開発者が最高の実力を発揮できる環境とは何か」を常に考えてきました。VS Studioは、そのひとつの答えでもあります。

技術と知見を結集し、情熱を持った仲間と共に、最高のゲーム体験を世界中のユーザーへ届ける。VS Studioは、そんな挑戦を続けるスタジオでありたいと考えており、我々と志を共にする新しい仲間も募集していきます。

今後のVS Studioにご期待ください。

ビデオメッセージ

https://youtu.be/wnirxFNs20w

SNK小田泰之コメント

我々にとって長年の友人であり、また良きライバルでもあった原田勝弘氏をSNKグループに迎えいれることができ、非常にうれしく、非常に誇りに思います。昔から、もしも一緒に仕事をしたら、という仮定の話をする間柄でしたが、今回、それが実現しました。

正直、まだ何も決まってはいませんが、今まで以上に面白くなることは間違いないと思います。今後ともSNKおよびVS Studio SNKをよろしくお願いいたします。

原田 勝弘氏経歴

早稲田大学卒業後、ナムコ(当時)に入社。

31年間にわたり、アーケード、家庭用、VRなど数多くのゲーム開発・プロデュースに携わる。

また、ゲーム開発者の枠を超えてグローバルマーケティングやコミュニティ活動にも注力し、90年代から長年に渡って世界各地のファイティングゲーム大会やファンイベントを支援。

現在のe-SPORTS文化の礎の形成と発展にも貢献してきた。

新スタジオの概要

スタジオ名 VS Studio SNK（商標出願中）

本社所在地 東京都品川区上大崎2丁目25番2号新目黒東急ビル4階

代表者 原田 勝弘（代表取締役CEO）

事業内容 ゲームソフトの企画、開発、運営

公式サイト http://vs-studio.com

公式SNS（X) https://x.com/vs_studio_jp

新会社ロゴ

出資者の概要

社名 株式会社SNK

本社所在地 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-41 新大阪第2NKビル3階

事業内容 ビデオゲーム事業、ライセンス事業、e-SPORTS事業

子会社

米国 ： SNK PLAYMORE USA CORPORATION

香港 ： SNK ASIA CO., LIMITED

中国 ： 乐玩新大地(北京)科技有限公司、他5社

韓国 ： SNK INTERACTIVE CO., LTD.

シンガポール ： SNK GAMES SINGAPORE PTE. LTD.

日本 ： 株式会社SNKエンタテインメント