Issei Uno Fifth、待望のニューシングル『DONT LOVE ME (愛さないでBABY)』をリリース！5月15日（金）にMV公開！東京から世界へ、揺るぎない自信と共に放つ渾身の一曲。

株式会社アメット

2026年5月13日（水）に配信リリースされたIssei Uno Fifth待望のニューシングル『DONT LOVE ME』。

2026年5月15日（金）20時に、ミュージックビデオ（MV）を公開します。

■『DONT LOVE ME』～ 楽曲概要 ～

“次のアルバムを最後にIssei Uno Fifthは終わる”と宣言してから初となるシングル『DONT LOVE ME』。

恋愛だけでなく、私生活や仕事を通して味わった苦い経験を、自身の音楽性というレンズを通して表現した一曲となっている。

心を許していないわけではない。

しかし、過去の傷や恐怖から誰かに心を開ききれず、愛した先で傷つけてしまうかもしれない--そんな葛藤から生まれたのが、“愛さないで”という印象的なフレーズだ。

また、本作では自身初となるビートメイクにも参加しており、アーティストとしてだけでなく、作曲家としての成長も感じられる作品となっている。

共同プロデューサーには、Issei Uno Fifthのデビュー作以来となるLAZEを迎えた。

“愛してる”“愛してほしい”という言葉が溢れる現代のラブソングの中で、

“愛さないで”という逆説的なメッセージを、唯一無二のメロディとサウンドに乗せて届ける。

Issei Uno Fifth自身にとっても、強い自信を持って世に送り出す一曲である。

■リリース情報

■『DONT LOVE ME』 ～ Lyric ～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14280/table/43_1_bf729b7db2963cc94715d1557570880d.jpg?v=202605130951 ]

[Verse 1]

Baby take your time

嵐は止んで

空砂時計

土は風に溶けFLY

新しい冒険

ルールなんて I don’t care

得ては無くすのが LIFE

(Oh yeah)

たまに川に流され

折れた木にしがみついて

まだ未完全夢の途中で

We calling until our phone (burns)

[Bridge 1]

片足くらいなら(yours)

長居は出来ないの (no)

この先長い事、旅に出ないと

I don’t want to hurt you baby (no)

片腕くらいなら (yours)

傷つけ合いたくはない

Just swing it left and right

怖いんだ I got…

[Chorus 1]

愛さないで Baby

Please don’t love me baby

It’s you & I, OMG

Please don’t love me baby

愛さないで Baby

(I’m already in love)

[Verse 2]

夜更け思い出す in my mind

天使に悪夢は見せない

ダメだと分かってても

今は体と頭が離れ離れ

このページだけ破けたら

なんて完璧なのに

ねえ、なんで神様は音色を止めようとするのかすら I don’t know

[Bridge 2]

片腕くらいなら (yours)

傷つけ合いたくはない

Just swing it left and right

怖いんだ I got…

[Chorus 2]

愛さないで Baby

Please don’t love me baby

It’s you & I, OMG

Please don’t love me baby

愛さないで Baby

[Verse 3]

(So) baby are you with me?

今夜だけはしよう、知らないフリ

浸りたいんだよ、君の歌に

飛び込もう世界の舞台裏に

鬼に金棒

ブレーキ踏み

追い越す赤いライト

もういっそ事

We 星になろう

I wouldn’t be mad if this is the last night of my life

[Chorus 3]

愛さないで Baby

Please don’t love me baby

It’s you & I, OMG

Please don’t love me baby

愛さないで Baby

(I’m already in love)

■Issei Uno Fifth ～ プロフィール ～

2021年にアーティスト活動をスタートした Issei Uno Fifth。

同年、才能あるアーティストの夢を支援する音楽プロジェクト「TikTok Spotlight」に選出され、Rodeoとのコラボ楽曲「Outta Time (feat. JP THE WAVY)」はCMソングとして起用された。

2022年にリリースしたシングル「SLIDE」はTikTokを中心に話題を集め、現在までに累計約700万ストリームを記録している。

“MR.TOKYO” -

それは、自身の音楽を通して東京から世界へクリエイティビティを発信していくという強い意志を込め、自ら掲げたタイトルである。

彼にしかない感性を独自のレンズを通して映し出し、そのアートを唯一無二のサウンドへと昇華させている。

【SNSアカウント】

◼︎YouTube：https://youtube.com/@isseiunofifth?si=ujy2yre_TDDwd55T

◼︎Instagram：https://www.instagram.com/isseiunofifth?igsh=MW84eXltNHNsaTg2cg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/isseiunofifth?igsh=MW84eXltNHNsaTg2cg%3D%3D&utm_source=qr)

◼︎TikTok：https://www.tiktok.com/@isseiunofifth?_r=1&_t=ZS-96HQwGCMC5V(https://www.tiktok.com/@isseiunofifth?_r=1&_t=ZS-96HQwGCMC5V)

◼︎X：https://x.com/isseiunofifth

◼︎TuneCore Japan：https://www.tunecore.co.jp/artists/Issei-295

◼︎Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/issei-uno-fifth/1551340562

◼︎Amazon Music：https://music.amazon.co.jp/artists/B098PG9138/issei-uno-fifth

◼︎Spotify：https://open.spotify.com/intl-ja/artist/3ChsBdunsttUJkFhSKRhfq