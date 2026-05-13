中古車販売オーシャンデザインの研修制度を刷新

株式会社AOZORA COMPANY

株式会社AOZORA COMPANY（運営ブランド「オーシャンデザイン」）は、2026年5月9日、全国店舗展開に伴う人材育成強化の一環として、研修制度を大幅に刷新し、新潟県および群馬県に研修用社宅・研修拠点を整備したことを発表いたします。

今回の制度刷新では、沖縄など遠方エリアを含む各店舗スタッフが、新潟・群馬拠点へ一定期間集中的に滞在し、実店舗でのOJT（実地研修）を受けられる仕組みを導入しました。

これにより、店舗ごとの教育品質のばらつきを抑え、全国どの店舗でも同水準の接客・査定・商談・自社ローン対応が行える体制づくりを進めています。

中古車販売業界では、店舗数拡大に伴い「人材育成の属人化」が深刻な課題となっており、特に自社ローンを取り扱う現場では、単なる販売知識だけでなく、お客様背景への理解や説明力、債権管理を含めた総合的な対応力が求められます。

同社ではこうした業界共通の課題に対し、「現場で直接学ぶ」ことを重視し、短期間でも本社機能に近い店舗で実践経験を積める環境整備を進めてまいりました。

具体的には、新潟・群馬エリアに研修用社宅を用意し、地方店舗スタッフが約2週間滞在しながらOJTを受講できる制度を構築。

販売現場への同席、車両仕入れ・商品化・掲載写真撮影・オンライン商談・納車対応など、実務ベースで学べる内容を中心に設計されています。

また、「透明性を重視した中古車販売」を実現するための写真掲載基準や、お客様へ車両状態を正確に伝える説明基準についても統一化を進めており、全国店舗で同品質のサービス提供を目指しています。

今後は、研修制度をさらに拡張し、拠点間を越えた人材交流や、管理職候補向け研修、オンライン教育システムの導入も検討しています。同社は、全国どの地域でも安心して利用できる中古車販売店を目指し、人材育成への投資を継続してまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/