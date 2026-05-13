孤独を知る美形王子と秘密を抱えた転生没落令嬢が織りなす、異世界ラブストーリー第2巻！TLレーベル「ショコラシュクレ」新刊『転生没落令嬢ですが、無神経王子の妃なんて願い下げです2』発売

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ショコラシュクレコミックス『転生没落令嬢ですが、無神経王子の妃なんて願い下げです2』を5月15日に発売いたします。

転生没落令嬢ですが、無神経王子の妃なんて願い下げです2(https://cs.ktcom.jp/csc/cs041/)

漫画：荻嶋花(https://x.com/ogisima_hana)

判型：B6

発売日：2026年5月15日

ISBN：9784799221723

定価：840円（本体764円＋税10％）

孤独を知る美形王子と秘密を抱えた転生没落令嬢が織りなす、異世界ラブストーリー第2巻！

【収録話】

第6話～第12話

「ただ一人の男としてお前に触れたくて仕方ないんだ」

没落寸前の伯爵令嬢に転生してしまい、利害の一致から王子と偽の婚約関係を演じていたレイナ。

互いを尊重し合う二人は相思相愛となり、過保護で強引だが甘い王子の溺愛が始まる。

権力闘争に揺れる王宮内で自分の身を守れるよう護身剣術を学びつつ、

妃教育の合間にデートに繰り出すなど王子の愛を感じる日々を過ごすレイナだったが、

転生者である自分の身に起きる現象に疑問を持ち始め……？

書店特典一覧

転生没落令嬢ですが、無神経王子の妃なんて願い下げです(https://cs.ktcom.jp/csc/cs027/)

愛を知らない美形王子と恋を知らない転生没落令嬢が織りなすラブファンタジー！

決めた 妃は貴様だ

彼氏いない歴＝年齢のOLだった前世の記憶を持ったまま、

没落寸前の伯爵令嬢に転生してしまったレイナ・ロンズデール。

このまま大人しく余生を過ごそうと思ったのに、

没落危機を回避するためと王子の妃候補となって王宮へ送られることに！

そこで他の貴族と妃の座をかけてバトル開始…と思いきや、

なぜか王子から妃に選ばれてしまい、しかも婚約即初夜だと言われて──!?

(C)Ogishima Hana／キルタイムコミュニケーション

ショコラシュクレコミックス

カラダごと甘く溶かされる…刺激的なラブH(ハート)

ショコラシュクレは

キルタイムコミュニケーションが発行している

TL（ティーンズラブ）レーベルです。



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