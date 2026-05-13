柴犬好きさん西荻窪に集まれ！愛犬とのかけがえのない日々を描いた絵本『きみとの さんぽみち』の原画展。ムッチーズカフェで開催決定！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社の絵本『きみとの さんぽみち』の原画展を、5月29日（金）から西荻窪のムッチーズカフェにて開催いたします。

絵本『きみとの さんぽみち』原画展

会期：2026年 5月29日(金)～6月16日(火) (水木定休日)

会場：ムッチーズカフェ 店舗内

〒167-0042 杉並区西荻北5-22-6

電話：03-5364-9190

メール：mucchis-cafe@hb.tp1.jp

アクセス：https://mucchis-cafe.jimdofree.com/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/

≪原画展詳細ページ≫

https://note.com/mucchiscafe/n/ncfb2f3924e01

【必ずお読みください】

※入場無料ですが、カフェ展示につき1オーダーお願いいたします。

＜今回みなさまに心地よく過ごしていただけるように、下記日程は終日ご予約制とさせていただきます＞

◎初日5/29(金)、および土日

・下記の90分制とさせていただきます。

１.11:00-12:30 ２.13:00-14:30 ３.15:00-16:30 ４.17:00-18:30



下記サイトにて5/15お昼頃、予約を受付開始予定です。

https://mucchiscafe.stores.jp/(https://mucchiscafe.stores.jp/)

・席に余裕がある場合は、当日受付も可能です。

・ご予約のお時間を過ぎてのご来店でも延長は受けかねますので、ご了承ください。

・キャンセル待ちは承りませんが、予約サイトの「入荷おしらせ」のチェックで随時、キャンセルが出た場合は枠を追加します。

・ストアーズは登録なしのゲスト購入も可能ですが、あらかじめ登録しておくと便利です。

※なお、はしもとみおさんの在廊予定は現在ございませんのでご了承くださいませ。

＜お店の物販につきまして＞

※入場無料ですが、カフェ展示につき1オーダーお願いいたします。

グッズ購入のみのご入店はご遠慮いただいております。

・販売スペースが狭いため、店内にてお食事やお飲み物のご注文を受けてから順次ご案内いたします。待っている間は、販売スペース以外のご鑑賞をお願いいたします。

【みどころ】

その1

〇絵本『きみとの さんぽみち』原画を展示

くさか みなこさん作 はしもと みおさん絵の絵本『きみとの さんぽみち』（マイクロマガジン社）の原画を展示します。原画に囲まれながら、カフェ時間をお楽しみ頂けます。

その２

〇絵本販売

絵本を販売します。くさか みなこさんの在廊時にはサインを描いて頂けます！

ご購入の方には、購入者特典ポストカードもプレゼント！

販売予定の絵本は以下の通りです。

・『きみとの さんぽみち』

・『きみがいるから』

ともに くさか みなこ作 はしもと みお絵(マイクロマガジン社)

その3

〇はしもと みおさん オリジナルグッズの販売

はしもと みおさん のオリジナルグッズをご購入頂けます。

絵本にも登場する、はしもとさんの愛犬 月くんをデザインした商品がメインになる予定です。

その4

〇はしもと みお さん 愛犬 モデルの月くんの彫刻作品の展示（予定）

今回特別に、はしもと みおさんの愛犬をモデルにした月くんの彫刻作品を展示させていただく予定です。

お近くで はしもと みおさんの作品をご覧いただける素敵な機会となります！

＊販売はございませんのでご了承ください

その5

〇ランチョンマットプレゼント

ご来店の方に特製ランチョンマットをプレゼントします。

ここでしか手に入りません！ぜひこの機会に。

＊サイズはB4の大きさになる予定です.

その6

○コラボメニュー

コラボメニューを会期中、期間限定でお召し上がり頂けます。

作家のくさか みなこさん、はしもと みおさんにご協力いただき、かわいいメニューができました♪

「おさんぽ おねだりパフェ」ワンちゃんに かわいい顔でおさんぽをおねだりされちゃった！コーヒーゼリーがはいってるよ♪「さわやかおさんぽ レモネードソーダ」ミントが草はらを一緒におさんぽしたような気分に。シュワっとさわやか。

書籍情報

猫好きさんからの共感を呼び、発売後即重版した人気絵本『きみがいるから』のコンビが描く、犬への愛があふれ出る絵本。前作同様に売上と著作権使用料の一部を動物愛護団体・医療機関に寄付いたします。

『きみとの さんぽみち』

https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=68493

作：くさか みなこ

絵：はしもと みお

ISBN：9784867168493

判型：A4変

価格：1,650円（本体1,500円＋税10%）

【あらすじ】

立ち上がれないほどつらいことがあった日も

きみとの散歩があったから

わたしは前に進むことができた

愛犬とのいとおしい毎日を綴った絵本。

紹介動画

https://x.com/micromagazine03/status/1946081613831667931

https://www.instagram.com/p/DMPNX5kPXeW/

≪著者情報≫

くさか みなこ

文と絵、どちらも手がける絵本作家。保護猫のピノ、モナと東京の郊外でくらす。宮城県出身 上智大学英文学科卒 童美連会員。

主な著書に『いちにちパンダ』（作：大塚 健太 小学館）、『イカはイカってる』（作：大塚 健太 マイクロマガジン社）『もりねこ』（絵：品田 紗桜里 文研出版）、『あなたがうまれたとき』『くろねこリリーのひとりだち』（絵：横須賀 香 小学館）、『ねこのおふろや』（絵：北村 裕花 アリス館）、『まよなかのプレゼント』（絵：よしむら めぐ 岩崎書店）、『こねこねねこの ねこピッツァ』（絵：カワダ クニコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、『きみがいるから』（絵：はしもと みお マイクロマガジン社）などがある。

https://www.kusakaminako.com

はしもと みお

三重県の古い倉庫にアトリエを構え、動物たちのそのままの姿を木彫りにする彫刻家。材料はクスノキ。この世界に生きている、または生きていた動物たちをモデルにし、その子にもう一度出逢えるような彫刻を目指している。全国各地の美術館で個展を開催中。

主な著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』（雷鳥社）、『はしもとみお 猫を彫る』（辰巳出版）、絵本『おもいででいっぱいになったら』『トゲトゲ』（KISSA BOOKS）、『ともだちのなまえ』（作：内田 麟太郎 教育画劇）、『きみがいるから』（文：くさか みなこ マイクロマガジン社）などがある。

https://miohashimoto.com/

こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。

こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/

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