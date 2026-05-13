WWFジャパン

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）は、国際生物多様性の日である5月22日（金）18時よりオンライン形式で、WWFと学ぶ！生物多様性スクール2026 第2回「自然や地域と共生する再エネとは？」を開催します。

参加ご希望の方は、こちらのURL(https://events.teams.microsoft.com/event/64105ab2-b89f-4da0-946c-987ce44074e4@b292bc8d-cfa7-428b-8d5a-50cbf5594606)より事前登録をお願いします。（末尾の「Teams参加ご注意事項」をご確認ください）

気候変動と再エネ

昨年日本では観測史上最高に暑い夏となり、今年4月、気象庁は40度を超える日を「酷暑日」とするなど対応を進めています。世界各地で気象災害が多発し、気候変動が深刻な段階に入る中、気候危機を食い止めるために、またエネルギー安全保障の観点からも、再生可能エネルギーの普及拡大はまったなしです。



しかし、洋上風力の計画停滞、太陽光パネルの廃棄対策や地域との合意形成など、日本の再エネは多くの課題を抱えています。特に近年は、山林を切り開いたり湿地を埋め立てたり、自然環境を壊すような一部の発電事業が問題となっています。再エネの普及拡大のために自然環境を大きく傷つけることは、環境問題の解決策としては本末転倒です。

自然環境や生物多様性の保全と両立し、地域に受け入れられるような形で再エネ普及を進めるには、どうすればよいのか？昨今の動きを俯瞰しつつ、WWFジャパン気候・エネルギーグループの市川大悟とともに考えます。

「自然共生型発電所」の情報提供のお願い

※自然との共生に配慮した発電事業の事例についてご存じであれば、情報をお寄せください。

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/6246.html



【参考情報】

太陽光発電の開発問題を抑制し自然・地域と共生するには？（WWFポジションペーパーを改定）

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/6246.html

日本各地で進む再生可能エネルギー開発の現状と課題

https://www.wwf.or.jp/activities/opinion/5048.html

生物多様性スクールについて

WWFジャパンは、2022年より「生物多様性スクール」を開催しています。2024年からの「WWFと学ぶ！生物多様性スクール」シリーズは、WWFの活動を軸に、楽しく易しい切り口で生物多様性の問題と解決策について皆さんと一緒に理解を深めるイベントです。モデレータは、WWFジャパン理事で共同通信編集委員の井田徹治氏。井田氏が過去40年近くにわたり世界各地を取材する中で撮りためた自然や生物多様性に関する貴重な写真を通して、各回のテーマを解説いただきます。また、ＷＷＦジャパン自然保護室の専門オフィサーと井田氏との対話形式で、生物多様性に関するさまざまなテーマについて深掘りをして、分かりやすくお届けします。

■登壇者プロフィール

WWFジャパン 気候・エネルギーグループ 市川大悟

学士（農学）準学士（機械工学）

高等専門学校で機械工学を専攻後、大学で環境学（地域生態システム）を修了。卒業後は工学分野の知識を活かし、環境分野とも関わりの深いエネルギー分野の発電プラントのエンジニア（設計）を経て、2012年にWWF入局。以降、再生可能エネルギーのプロジェクト担当者として活動。現在は、九州の有機農家と共同して、営農型太陽光発電の良好事例をつくるフィールドプロジェクトに携わる。

WWFジャパン理事、共同通信編集委員 井田徹治氏（モデレータ）

1959年東京生まれ。1983年、東京大学文学部社会学科卒。同年共同通信社に入社。1991年 本社科学部記者。 2001年から2004年まで、ワシントン支局特派員（科学担当）。2010年から現職。環境と開発の問題をライフワークに各地の環境破壊や貧困の現場、問題の解決に取り組む人々の姿などを報告してきた。気候変動枠組み条約締約国会議、ワシントン条約締約国など多くの国際会議もカバーしている。著書は「生物多様性とは何か」（岩波新書）、「霊長類」（同）など多数

WWFと学ぶ！生物多様性スクール2026 第２回「自然や地域と共生する再エネとは？」

日時：2026年5月22日（金）18時-19時半

開催方法：マイクロソフトTeamsによるオンラインセミナー

対象：ご関心のある方どなたでも 参加費：無料 申込み締切：イベント開始まで

■プログラム

18:00-18:05 イントロダクション

18:05-18:20 井田氏からのテーマ解説

18:20-19:15 WWF市川と井田氏の対話形式で今回のテーマを深掘り

19:15-19:30 質疑応答

■お申込み

参加ご希望の方は、以下のURLより事前登録をお願いします。

https://events.teams.microsoft.com/event/64105ab2-b89f-4da0-946c-987ce44074e4@b292bc8d-cfa7-428b-8d5a-50cbf5594606



※オンラインウェビナーのツールが、ZoomからマイクロソフトTeamsに替わりました。

●お申込者には、「公益財団法人世界自然保護基金ジャパン」よりオンライン参加用のURLがご登録のメールボックスに自動配信されます。開催日時になりましたら、そちらからご入室してください。万一メールが見当たらない場合、迷惑メールボックスに振り分けられていないか、ご登録アドレスが正しいか等ご確認ください。

●スマートフォンで視聴の場合は、Teamsアプリのダウンロードが必要です。ただし、スマートフォンのOSのバージョンが古いとTeamsアプリをダウンロードできない場合があるので、事前にご確認ください。

●PCでご視聴の場合は、Teamsのソフトウェアを使って視聴するほかに、ブラウザーでもご視聴可能です。ただし、ブラウザーのバージョンが古いと視聴できない場合があるので、事前にブラウザーのバージョンを最新にするかTeamsをインストールするなどして、視聴環境のご確認をお願いします。

●リアルタイムでのご参加が難しい場合も後日アーカイブ動画と資料をお送りしますので、ぜひご登録ください。

WWFについて

WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年に設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止などの活動を行なっています。 https://www.wwf.or.jp