オートアート社製 「NISMO R34 GT-R Z-tune シルバー」精巧な1/18スケールモデルがCAMSHOP.JPに登場！

「NISMO R34 GT-R Z-tune シルバー」を精巧に再現した1/18スケールモデルを、CAMSHOP.JPで販売開始。

株式会社フェイスAUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tune

CAMSHOP（本社：石川県白山市、運営：株式会社フェイス）は、AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデルを販売いたします。

特別な存在を忠実に再現

GT-Rの歴史の中でも“特別な存在”として語られる『Z-tune』。

ニスモ創立20周年記念モデルとして誕生した本車両は、R34型スカイラインGT-Rをベースに製作された、GT-Rの中でも最上位に位置づけられるコンプリートカーです。

500ps以上を発揮する2.8リッター「RB26DETT改Z2」エンジンを搭載し、今なお多くのGT-Rファンを魅了し続ける“憧れの一台”として高い人気を誇ります。

本モデルでは、実車を3Dスキャニングし、迫力あるボディ形状を可能な限り正確にモデル化。

専用フロントバンパーやワイドフェンダー、RAYS製軽量鍛造アルミホイールなど、Z-tuneならではの特徴を細部まで丁寧に再現しています。

さらに、ドア・ボンネット・トランクは開閉可能。



エンジンルームやインテリア、足回りまで立体的に再現されており、細部をじっくり眺めて楽しめる仕上がりとなっています。

1/18スケールならではの存在感と精密さを兼ね備え、飾って楽しめる満足感の高いモデルです。

GT-Rファンなら思わず見入ってしまう、“究極のR34 GT-R”とも言える一台。



ぜひその完成度を、実際にご覧ください。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2457513&csid=0&sort=n(https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2457513&csid=0&sort=n)

AUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tuneAUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tune

【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

AUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tune

普段見る事の出来ない、専用の補強バーや、オイルクーラー、エキゾーストパーツ類もお楽しみいただけます。

AUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tune

ブラック/レッドの配色でまとめられたZ-tune専用のインテリアを緻密なパーツに至るまで再現

AUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tuneAUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tuneAUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tuneAUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tune

500ps以上を発揮する2.8リッター「RB26DETT改Z2」エンジンを搭載した迫力のエンジンルームをリアルに再現。

専用カラーで結晶塗装が施されたヘッドカバー、金属・カーボンパーツの質感にも拘っています。

樹脂タンク類は半透明パーツを使用し、よりリアルに。

AUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tune

ドア・ボンネットなどのフル開閉ギミックは、オートアートのモデルカーの特徴であり大きな魅力です。「オートアート・コンポジットダイキャストモデル」製法による高い剛性と薄くシャープなボディパネルが正確な開閉を可能にしました。ギリギリまでチリのあったそのボディスタイルは、全てのパネルを閉じた時にはまるで開閉が無いのかと見間違うほどの完成度です。

AUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tuneAUTOart 1/18スケール ニスモ R34 GT-R Z-tune

ベイサイドブルー

JAN：0674110774627 (品番：77462)

シルバー

JAN：0674110774610 (品番：77461)

ブラックパール

JAN：0674110774634 (品番：77463)



※日産自動車 (株) 許諾済

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)

Twitter

https://x.com/camshop_byfaith

インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith/

https://www.instagram.com/faithinc_norimono/

https://www.instagram.com/faithinc__fun/

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2457513&csid=0&sort=n(https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2457513&csid=0&sort=n)