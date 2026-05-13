【開催予告】日本経営、中堅・中小企業の成長を支える「戦略人事」の考え方と実践法を発信

株式会社日本経営

株式会社日本経営(https://www.nkgr.co.jp/)（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、2026年6月26日（金）、中堅・中小企業の成長を支える「戦略人事」をテーマとしたセミナーを東京にて開催します。本セミナーでは、グローバル企業で人事責任者を歴任してきた専門家の知見と、日本経営のコンサルティング実績をもとに、戦略人事の本質と実装方法について解説します。

申込はこちら :https://nkgr.smktg.jp/public/seminar/view/37324【東京開催26/06/26】世界標準の戦略人事のエッセンスを中堅・中小企業の「武器」に変える―組織の停滞を打破し、成長を加速させる戦略人事の実装法

■開催背景

AIの台頭や労働人口の減少など、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、中堅・中小企業においても持続的な成長を実現するための経営基盤の強化が求められています。中でも「人材」は重要な経営資源であり、その活用のあり方が企業の競争力を左右します。

世界的に成長してきた企業においては、創業期から「人事を経営の武器として活用する」戦略が実践されてきました。本セミナーでは、こうした世界標準の戦略人事のエッセンスを中堅・中小企業に適用し、組織の停滞を打破し成長を加速させるための実践的なアプローチを共有します。

■セミナーの特徴

本セミナーは2名の専門家による講演と対談を通じて構成されます。

第1部では、山本真一郎氏が登壇し、グローバル企業での経験をもとに「戦略人事」の本質について解説します。これまでにProcter & Gamble、General Electric、Netflix、Googleなどで培った知見を踏まえ、戦略人事の役割や実践事例を紹介します。

第2部では、日本経営 組織人事コンサルティング部 部長の高園忠助が登壇し、中堅・中小企業において戦略人事を実装するための具体的なステップや実践論を解説します。

第3部では両氏による対談および質疑応答を実施し、参加者の疑問や課題に対して具体的な示唆を提供します。

■開催概要

日時：2026年6月26日（金）15:00～17:00（開場14:45） 会場：TKPガーデンシティPREMIUM品川高輪口（東京都港区高輪4-10-18 京急第一ビル4F）

開催形式：会場開催（対面）

参加費：無料（事前申込制）

定員：90名（先着順）

■プログラム

＜第1部（15:00～15:40）＞

戦略人事とは何か ―戦略人事の本質―

・戦略人事の定義と役割

・戦略人事に求められる思考

・グローバル企業における実践事例

＜第2部（15:40～16:15）＞

中堅・中小企業への戦略人事の実装

・中堅・中小企業におけるマネジメント実践論

・戦略人事の実装ステップ

・実践事例の紹介

＜第3部（16:25～17:00）＞

対談・質疑応答

・登壇者によるクロストーク

・参加者との質疑応答

※先着90名限定で「組織マネジメント実践論」を配布予定です。

■対象者

中堅・中小企業の経営者・役員 人事・総務部門の責任者 組織開発・人材育成に課題をお持ちの方

■備考

・申込締切は開催日前日16時までとなります

・定員に達し次第、受付を終了します

・当日は名刺をご持参ください

・同業の方（コンサルタント等）の参加はお断りする場合があります

・内容は一部変更となる可能性があります

また、当日は記録および広報活動のため写真・動画撮影を行います。個人情報の取り扱いについては日本経営グループの方針に基づき適切に管理します。

■今後の展開

日本経営では、今後も人材マネジメントや組織開発に関する知見の発信を通じて、中堅・中小企業の経営基盤強化を支援してまいります。セミナーやコンサルティングサービスを通じて、企業ごとの課題に応じた実践的な支援を提供していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社日本経営

代表者：代表取締役社長 橋本 竜也

所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

URL：https://www.nkgr.co.jp/

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

【お問い合わせ先】

株式会社日本経営

日本経営セミナー事務局

お問い合わせはチャットから：

https://app.chatplus.jp/chat/visitor/5984d779_1?t=btn