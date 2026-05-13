レーザー加工機を中心に、企業向け製品の開発から販売までを手がける株式会社smartDIYs（本社：山梨県南アルプス市、代表取締役社長：有井 佳也）は、 2026年5月13日より、500Wパルスファイバーレーザークリーナーの新モデル「SCL500」を発売いたします。

500Wパルスファイバーレーザークリーナー「SCL500」の詳細はこちら







開発の背景 ― 「精密さ」と「処理スピード」の両立を求める現場の声に応えて

近年、製造現場では環境への配慮や省人化・自動化の必要性が高まり、サンドブラストや薬品洗浄に代わるクリーニング手段としてレーザークリーニング技術への注目が一層高まっています。

当社では、これまでに精密クリーニング向けの200Wパルス機「SCL200」、広範囲・高速処理向けの連続波（CW）モデル「SCL800CW」「SCL2000CW」を展開してきました。一方で、お客様からは次のような声が寄せられていました。

「SCL200の精密性は必要だが、大面積の処理には時間がかかる」

「CW機の処理速度は欲しいが、母材への熱影響が大きく、適用素材が金属に限られてしまう」

「自動化ラインに組み込めて、長時間稼働でも出力が安定する高出力パルス機が欲しい」

こうした「精密性」と「処理能力」を両立したいという現場ニーズに応えるべく開発したのが、本日発表する500Wパルス水冷式ファイバーレーザークリーナー「SCL500」です。

SCL500の主な特徴

母材へのダメージを最小限に抑える、高精度パルス方式

ごく短い間隔で高エネルギーのレーザーを発振するパルス方式を採用。500Wの高出力でありながら入熱を適切に制御し、サビや塗膜を効率よく除去しつつ、母材を傷つけずに精密なクリーニングを実現します。







従来機SCL200の2.5倍となる500Wの高出力

パルス方式の精密性を犠牲にすることなく、処理能力を大幅に向上。厚みのあるサビや頑固な塗膜、広面積の処理も短時間で完了します。「精密性は必要だが、200Wでは時間がかかりすぎる」という現場のニーズに応える、独自のポジションを確立しました。





水冷方式による長時間の安定稼働

水冷システムの搭載により、空冷方式では難しい長時間の連続運転でも出力が安定。1日中フル稼働が求められる生産ラインや量産現場、大型部材の処理に最適です。







ロボット・自動化ラインへの組み込みに対応

外部インターフェースを備え、外部信号によるレーザーのオン・オフ操作が可能。多軸機械やロボットへの搭載により、自動クリーニングシステムの構築が可能です。







堅牢なレーザーヘッドと直感操作のタッチパネル

500Wの高出力に対応した堅牢設計のレーザーヘッドは、握りやすいグリップ形状で操作性も良好。出力や照射パターン（直線・円・四角・正弦波・8の字 など8種類）はタッチパネルで直感的に設定できます。







多様な課題を解決する「SCLシリーズ」製品ラインナップ

smartDIYsは、お客様の用途や処理対象に合わせ、最適なレーザークリーナーをご提案いたします。

1. 100V電源で手軽に導入できるパルスレーザークリーナー「SCL200」

SCL200は、200Wのパルスレーザーを搭載したエントリーモデルです。空冷方式でチラー不要、100V電源対応のためコンパクトで持ち運びも可能。母材への熱影響が少なく、デリケートな素材や精密クリーニング、初めてのレーザークリーナー導入に最適です。

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2. 精密性と高出力を両立した500Wパルスレーザークリーナー「SCL500」（新製品）

SCL500は、パルス方式の精密性と500Wの高出力を両立したハイパワーモデルです。SCL200の2.5倍の処理能力で、母材を傷めずに大面積・厚サビの処理も可能。水冷方式の採用により、長時間の連続稼働でも出力が安定します。精密性と処理スピードの両立を求める量産現場に最適です。

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3. 持ち運びも可能な800W連続波レーザークリーナー「SCL800CW」

800Wの連続波（CW）レーザーを搭載したクリーナーです。一般的なサビ・汚れ・塗膜除去に十分な処理能力を発揮し、空冷方式でチラー不要のため可搬性にも優れます。本体価格145万円～と最も導入しやすいCWモデルで、現場での軽作業や日常的なクリーニングに最適です。

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4. 広範囲・厚サビを高速処理する2000W連続波レーザークリーナー「SCL2000CW」

SCL2000CWは、2000Wの最高出力で広範囲を高速クリーニングできるハイパワーモデルです。厚いサビや頑固な塗膜にも強く、ワット数あたりの導入コストは最も安価。水冷方式で長時間の連続運転にも対応し、大面積処理や工場での量産用途に適しています。

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製品概要・仕様

・製品名： SCL500

・レーザー方式： ファイバーレーザー 1064nm 500W

・入力電源： 単相200V

・サイズ： 幅521 × 奥行886 × 高さ808mm

・重量： 110kg

・価格： 4,587,000円（税込）

その他のくわしい仕様は公式ページでご確認ください。

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※製品の外観、および仕様等は改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社smartDIYsについて

「安心して使える産業用レーザー加工機を低価格でご提供」を掲げ、高価だった産業用レーザー機器を、誰もが使いこなせる価格と操作性で提供。自社開発・自社製造と徹底したサポートで、日本のものづくりの未来を支えます。





会社名： 株式会社smartDIYs

公式サイト： https://www.smartdiys.com/

会社概要： https://www.smartdiys.com/about/