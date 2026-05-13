日本のアボカド市場規模、シェアレポート、成長要因および主要メーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、『日本アボカド市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本のアボカド市場：複雑かつ競争の激しい市場環境への対応
日本のアボカド市場は興味深いパラドックスを示しています。栄養価の高いこの果実に対する消費者需要は引き続き増加している一方で、輸入量および市場動向は近年大きな逆風に直面しています。かつて高成長市場として注目されたこの市場は、2019年から2020年頃にピークを迎え、その後は勢いを取り戻すのに苦戦しており、この主要アジア市場の将来に関する従来の見方に課題を投げかけています。
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市場規模と成長軌道
日本のアボカド市場は、2035年末までに3億8,690万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は2億5,070万米ドルであり、2025年から2035年にかけて年平均成長率4.30%で拡大すると見込まれています。
地域動向は明確であり、日本は国内需要を満たすためにほぼ完全に輸入アボカドに依存しており、歴史的に商業生産はほとんど存在していません。アボカド輸入の主な玄関口は成田国際空港と東京港であり、いずれも果実品質を維持するための冷蔵保管設備を備えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349127/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
日本のアボカド市場は、いくつかの重要な側面に基づいて分類することができます。
製品形態別：
生鮮アボカド：
2024年に形態別セグメントで最大シェアを占めており、予測期間中も市場支配を維持すると見込まれています。
冷凍アボカド：
フードサービスおよび加工用途の拡大に伴い、予測期間中に最も高い成長率を示し、最も魅力的な形態セグメントになると予想されています。
用途別：
個人消費者：
スーパーマーケットや専門店を通じた小売購入に支えられた最大のエンドユーザーセグメントです。
フードサービス：
アボカドを和洋折衷料理に取り入れるレストランやカフェ。
食品加工メーカー：
調理済み食品や原材料としてアボカドを利用する成長中のセグメントです。
品種別：
ハスアボカド：
濃厚な風味とクリーミーな食感が好まれ、日本市場で主流となっている品種です。
その他の品種：
輸入量全体に占める割合は比較的小さいです。
市場成長の主な推進要因
健康志向および栄養意識の高まり
最も強力な成長要因は、アボカドの健康効果に対する消費者認識の向上です。日本の消費者は、健康的な脂質、ビタミン、ミネラルなど豊富な栄養素を含む点に魅力を感じています。特に、心血管の健康や体重管理をサポートする機能性食品として認識する健康志向の消費者の間で人気が高まっています。
日本の食文化への融合
アボカドは日本料理において高い汎用性を示しており、西洋料理用途を超えて浸透しています。サラダやサンドイッチに一般的に使用されるだけでなく、寿司ロールにも取り入れられており、この日本独自の応用が一般消費者への浸透を加速させています。この料理的融合により、海外由来の食材に慎重な消費者層にも受け入れられるようになりました。
日本のアボカド市場：複雑かつ競争の激しい市場環境への対応
日本のアボカド市場は興味深いパラドックスを示しています。栄養価の高いこの果実に対する消費者需要は引き続き増加している一方で、輸入量および市場動向は近年大きな逆風に直面しています。かつて高成長市場として注目されたこの市場は、2019年から2020年頃にピークを迎え、その後は勢いを取り戻すのに苦戦しており、この主要アジア市場の将来に関する従来の見方に課題を投げかけています。
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市場規模と成長軌道
日本のアボカド市場は、2035年末までに3億8,690万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は2億5,070万米ドルであり、2025年から2035年にかけて年平均成長率4.30%で拡大すると見込まれています。
地域動向は明確であり、日本は国内需要を満たすためにほぼ完全に輸入アボカドに依存しており、歴史的に商業生産はほとんど存在していません。アボカド輸入の主な玄関口は成田国際空港と東京港であり、いずれも果実品質を維持するための冷蔵保管設備を備えています。
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市場セグメンテーション
日本のアボカド市場は、いくつかの重要な側面に基づいて分類することができます。
製品形態別：
生鮮アボカド：
2024年に形態別セグメントで最大シェアを占めており、予測期間中も市場支配を維持すると見込まれています。
冷凍アボカド：
フードサービスおよび加工用途の拡大に伴い、予測期間中に最も高い成長率を示し、最も魅力的な形態セグメントになると予想されています。
用途別：
個人消費者：
スーパーマーケットや専門店を通じた小売購入に支えられた最大のエンドユーザーセグメントです。
フードサービス：
アボカドを和洋折衷料理に取り入れるレストランやカフェ。
食品加工メーカー：
調理済み食品や原材料としてアボカドを利用する成長中のセグメントです。
品種別：
ハスアボカド：
濃厚な風味とクリーミーな食感が好まれ、日本市場で主流となっている品種です。
その他の品種：
輸入量全体に占める割合は比較的小さいです。
市場成長の主な推進要因
健康志向および栄養意識の高まり
最も強力な成長要因は、アボカドの健康効果に対する消費者認識の向上です。日本の消費者は、健康的な脂質、ビタミン、ミネラルなど豊富な栄養素を含む点に魅力を感じています。特に、心血管の健康や体重管理をサポートする機能性食品として認識する健康志向の消費者の間で人気が高まっています。
日本の食文化への融合
アボカドは日本料理において高い汎用性を示しており、西洋料理用途を超えて浸透しています。サラダやサンドイッチに一般的に使用されるだけでなく、寿司ロールにも取り入れられており、この日本独自の応用が一般消費者への浸透を加速させています。この料理的融合により、海外由来の食材に慎重な消費者層にも受け入れられるようになりました。