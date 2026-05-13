クラウドファンディング返礼品発送完了のご報告――アクション俳優・大東賢、約200名分のDVD配送を無事終了
このたび、クラウドファンディングにてご支援いただいた返礼品の発送作業がすべて完了いたしましたので、ご報告いたします。
また、試写会にご支援いただきながらご来場いただけなかった方々へのDVD配送につきましても、すべて無事にお届けを終えることができました。
今回の発送件数は約200名分となり、想定以上のボリュームとなりましたが、多くの皆様のご支援と応援のおかげで、最後までやり切ることができました。心より感謝申し上げます。
作業を振り返ると、物量的には現場型のプロジェクトとなり、関係者の間では「これはアクション俳優というより運送ドラゴンではないか」という冗談も出るほどの規模となりました。
この経験は、現在制作・展開中の映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』の世界観とも深くリンクしており、現実の活動と作品表現が重なり合う形で進行しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348837/images/bodyimage1】
本作は2026年6月17日よりAmazon等での販売開始を予定しております。
アクション俳優・大東賢は、従来のアクション俳優という枠組みを超え、「スピード」「技術」だけでなく、「重量感」「実戦的身体性」「存在の説得力」といった要素を含む“パワー系アクション”という独自の表現領域を追求しています。
今回のクラウドファンディング活動も、その延長線上にある実践の一部であり、支援者の皆様と共に作品世界を形にしていく重要なプロセスとなりました。
今後も作品制作と並行しながら、“進化するアクション表現”として新たな挑戦を続けてまいります。
引き続きご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348837/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
DVD ネットショップ Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
また、試写会にご支援いただきながらご来場いただけなかった方々へのDVD配送につきましても、すべて無事にお届けを終えることができました。
今回の発送件数は約200名分となり、想定以上のボリュームとなりましたが、多くの皆様のご支援と応援のおかげで、最後までやり切ることができました。心より感謝申し上げます。
作業を振り返ると、物量的には現場型のプロジェクトとなり、関係者の間では「これはアクション俳優というより運送ドラゴンではないか」という冗談も出るほどの規模となりました。
この経験は、現在制作・展開中の映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』の世界観とも深くリンクしており、現実の活動と作品表現が重なり合う形で進行しています。
本作は2026年6月17日よりAmazon等での販売開始を予定しております。
アクション俳優・大東賢は、従来のアクション俳優という枠組みを超え、「スピード」「技術」だけでなく、「重量感」「実戦的身体性」「存在の説得力」といった要素を含む“パワー系アクション”という独自の表現領域を追求しています。
今回のクラウドファンディング活動も、その延長線上にある実践の一部であり、支援者の皆様と共に作品世界を形にしていく重要なプロセスとなりました。
今後も作品制作と並行しながら、“進化するアクション表現”として新たな挑戦を続けてまいります。
引き続きご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348837/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
DVD ネットショップ Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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