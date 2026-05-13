【重要】StreamFab、5月23日に為替レート設定の改定を発表 - 価格上昇の可能性
動画ダウンロードソリューションの世界的リーダーであるStreamFabは、2026年5月23日（金）より、製品価格の基準となる為替レートの設定を更新することを発表しました。
為替レートの乖離による調整
StreamFabでは、お客様に安定した価格を提供するため、リアルタイムの変動ではなく、一定期間固定した社内レートを採用しています。しかし、現在の設定レートと実勢レートとの間に大幅な開きが生じているため、この度レートの適正化が行われる運びとなりました。
改定の詳細
今回の調整における主なポイントは以下の通りです：
現行の採用レート： 1ドル ＝ 145円
改定実施日： 2026年5月23日（変更後のレートは公表されていない）
改定後の為替レートは未定ですが、現在のリアルタイム為替レートは1ドル＝157.63円となっています。（2026年5月時点）
実勢レートが現在の採用レートを大きく上回っている（約8.7%の円安）ことから、5月23日の改定後は、日本円での販売価格が引き上げられる見通しです。（調整後のレートは不明です。）
ユーザーへの影響と対策
改定後の具体的な新レートおよび新価格は当日まで未定ですが、現在の実勢価格（157円台）に近づく場合、全ラインナップにおいて数千円単位の値上がりとなる可能性があります。
「駆け込み購入」のススメ
StreamFab製品（オールインワンセットや単品ライセンス）の購入を検討されている方は、5月22日までの現行レート（145円固定）が適用されている期間中の手続きを強く推奨いたします。
StreamFabについて
StreamFabは、Amazon Prime Video、Netflix、Disney+など、1000以上のストリーミングサイトから動画を高画質で保存できる業界トップクラスのダウンローダーです。今後も安定したサービスの継続と機能拡充に努めてまいります。
公式サイト：https://streamfab.jp/
配信元企業：日進斗金合同会社
為替レートの乖離による調整
StreamFabでは、お客様に安定した価格を提供するため、リアルタイムの変動ではなく、一定期間固定した社内レートを採用しています。しかし、現在の設定レートと実勢レートとの間に大幅な開きが生じているため、この度レートの適正化が行われる運びとなりました。
改定の詳細
今回の調整における主なポイントは以下の通りです：
現行の採用レート： 1ドル ＝ 145円
改定実施日： 2026年5月23日（変更後のレートは公表されていない）
改定後の為替レートは未定ですが、現在のリアルタイム為替レートは1ドル＝157.63円となっています。（2026年5月時点）
実勢レートが現在の採用レートを大きく上回っている（約8.7%の円安）ことから、5月23日の改定後は、日本円での販売価格が引き上げられる見通しです。（調整後のレートは不明です。）
ユーザーへの影響と対策
改定後の具体的な新レートおよび新価格は当日まで未定ですが、現在の実勢価格（157円台）に近づく場合、全ラインナップにおいて数千円単位の値上がりとなる可能性があります。
「駆け込み購入」のススメ
StreamFab製品（オールインワンセットや単品ライセンス）の購入を検討されている方は、5月22日までの現行レート（145円固定）が適用されている期間中の手続きを強く推奨いたします。
StreamFabについて
StreamFabは、Amazon Prime Video、Netflix、Disney+など、1000以上のストリーミングサイトから動画を高画質で保存できる業界トップクラスのダウンローダーです。今後も安定したサービスの継続と機能拡充に努めてまいります。
公式サイト：https://streamfab.jp/
配信元企業：日進斗金合同会社
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