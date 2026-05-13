グリーンITサービス市場は、2026年から2036年の予測期間において年平均成長率（CAGR）11.2%を示し、2036年までに約1,509億米ドルに達すると予測されています。

グリーンITサービス市場は、2026年から2036年の予測期間において年平均成長率（CAGR）11.2%を示し、2036年までに約1,509億米ドルに達すると予測されています。