固定通信市場の規模は、2026年から2036年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）0.80%で推移し、2036年には3,210億4,000万米ドルに達すると予測されています。

固定通信市場の規模は、2026年から2036年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）0.80%で推移し、2036年には3,210億4,000万米ドルに達すると予測されています。