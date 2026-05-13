5G市場の規模は、2025年の143.2億米ドルから2036年には8,793.3億米ドルに達すると推定されており、予測期間である2026年から2036年にかけて、年平均成長率（CAGR）45.4%

5G市場の規模は、2025年の143.2億米ドルから2036年には8,793.3億米ドルに達すると推定されており、予測期間である2026年から2036年にかけて、年平均成長率（CAGR）45.4%