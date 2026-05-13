高齢化社会における認知症ケアに新アプローチ「身体拘束ゼロと職員教育を、人生の映像化で同時に実現する仕組み」実証プロジェクト始動。日本発！漫画・アニメ表現×回想法×AIで「ひとりの人生を会話に変える」
株式会社海馬（本社：東京都港区、代表取締役 北村勝利、以下 海馬）は、回想法によって引き出された個人の人生エピソードを、日本が世界に誇る漫画・アニメーションの表現技術と生成AIによって映像作品化し、本人・家族・介護スタッフの間に新たな対話を生み出す新ケア・アプローチ「シネマティック・ライフ・レビュー"回想アニメ"」の実証プロジェクトを開始いたします。回想法の本質である「人生の語りを世代を超えて分かち合う」体験を、誰もが視聴・共有できるメディアとして再構築する取り組みであり、認知症ケア領域の研究者・実証パートナーと連携して推進してまいります。
■ 背景：高齢化社会と認知症ケアの課題
日本のみならず世界的な高齢化の進展に伴い、認知症を取り巻く課題が拡大しています。
認知症ケアにおいては、本人の記憶や経験に寄り添ったコミュニケーションが重要とされる一方で、日常的な対話の難しさや関係性の希薄化が課題となっています。
「回想法」とは、薬に頼らない非薬物的アプローチとして、世界中で数十年にわたり研究と実践が積み重ねられてきたケア手法です。過去の体験を振り返ることで、本人の自己認識や対話を促す取り組みとして世界的に広く活用されています。
しかし、回想内容をどのように共有し、継続的なコミュニケーションに活かすか、については、現場ごとにばらつきがあり、標準化が進んでいないという課題がありました。
さらに、2024年度の介護報酬改定では、利用者の人権擁護や身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、身体拘束廃止未実施減算の対象拡大や高齢者虐待防止措置未実施減算の新設が行われ、認知症の行動・心理症状（BPSD）の発現を未然に防ぐための「認知症チームケア推進加算」も新設されました。
本人の尊厳を守る非薬物的アプローチへの転換が、制度面からもより明確に求められるなか、介護現場では、本人の人生や記憶に根ざした関係性ベースのケアを実践的に支える手法・ツールへのニーズが高まっています。
本プロジェクトは、高齢者認知症における介護現場の課題、そして「AIテクノロジーは認知症ケアに何ができるのか」という問いに対して、研究者・実証施設・事業会社が連携して解を探る取り組みです。
■ プロジェクト概要：「シネマティック・ライフ・レビュー"回想アニメ"」
本プロジェクトでは、「回想法」によって引き出された個人の人生エピソードを、生成AIと漫画・アニメーションの表現技術を用いて「短い映像作品」として再構成します。
具体的なプロセスは以下の通りです：
・回想セッション（対話・インタビュー）
・音声の記録・文字起こし・AIによる構造化
・写真や音声をもとにしたAI映像生成
・本人・家族・介護スタッフによる視聴と共有
この取り組みにより、
「ひとりの人生を、周囲との会話を生むコンテンツへと変換する」ことを目指します。
■ 特徴：クールジャパンの社会実装
本プロジェクトの最大の特徴は、日本が世界に誇る「漫画・アニメーション」の表現技術を、社会課題解決の領域に応用する点にあります。
漫画とアニメーションは、感情・記憶・物語を直感的かつ普遍的に伝える、日本が世界に誇る表現言語です。1枚の絵に凝縮された感情、コマの流れが生む物語性、動きが宿す生命感--これらを生成AIと組み合わせることで、言語や世代を超えて理解可能な「共有体験」を生み出すことが可能になります。
本取り組みは、「回想法 × 生成AI × 漫画・アニメ」表現を統合した、認知症ケア領域における新しいアプローチとして位置づけられます。
■ 背景：高齢化社会と認知症ケアの課題
日本のみならず世界的な高齢化の進展に伴い、認知症を取り巻く課題が拡大しています。
認知症ケアにおいては、本人の記憶や経験に寄り添ったコミュニケーションが重要とされる一方で、日常的な対話の難しさや関係性の希薄化が課題となっています。
「回想法」とは、薬に頼らない非薬物的アプローチとして、世界中で数十年にわたり研究と実践が積み重ねられてきたケア手法です。過去の体験を振り返ることで、本人の自己認識や対話を促す取り組みとして世界的に広く活用されています。
しかし、回想内容をどのように共有し、継続的なコミュニケーションに活かすか、については、現場ごとにばらつきがあり、標準化が進んでいないという課題がありました。
さらに、2024年度の介護報酬改定では、利用者の人権擁護や身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、身体拘束廃止未実施減算の対象拡大や高齢者虐待防止措置未実施減算の新設が行われ、認知症の行動・心理症状（BPSD）の発現を未然に防ぐための「認知症チームケア推進加算」も新設されました。
本人の尊厳を守る非薬物的アプローチへの転換が、制度面からもより明確に求められるなか、介護現場では、本人の人生や記憶に根ざした関係性ベースのケアを実践的に支える手法・ツールへのニーズが高まっています。
本プロジェクトは、高齢者認知症における介護現場の課題、そして「AIテクノロジーは認知症ケアに何ができるのか」という問いに対して、研究者・実証施設・事業会社が連携して解を探る取り組みです。
■ プロジェクト概要：「シネマティック・ライフ・レビュー"回想アニメ"」
本プロジェクトでは、「回想法」によって引き出された個人の人生エピソードを、生成AIと漫画・アニメーションの表現技術を用いて「短い映像作品」として再構成します。
具体的なプロセスは以下の通りです：
・回想セッション（対話・インタビュー）
・音声の記録・文字起こし・AIによる構造化
・写真や音声をもとにしたAI映像生成
・本人・家族・介護スタッフによる視聴と共有
この取り組みにより、
「ひとりの人生を、周囲との会話を生むコンテンツへと変換する」ことを目指します。
■ 特徴：クールジャパンの社会実装
本プロジェクトの最大の特徴は、日本が世界に誇る「漫画・アニメーション」の表現技術を、社会課題解決の領域に応用する点にあります。
漫画とアニメーションは、感情・記憶・物語を直感的かつ普遍的に伝える、日本が世界に誇る表現言語です。1枚の絵に凝縮された感情、コマの流れが生む物語性、動きが宿す生命感--これらを生成AIと組み合わせることで、言語や世代を超えて理解可能な「共有体験」を生み出すことが可能になります。
本取り組みは、「回想法 × 生成AI × 漫画・アニメ」表現を統合した、認知症ケア領域における新しいアプローチとして位置づけられます。