高齢化社会における認知症ケアに新アプローチ「身体拘束ゼロと職員教育を、人生の映像化で同時に実現する仕組み」実証プロジェクト始動。日本発！漫画・アニメ表現×回想法×AIで「ひとりの人生を会話に変える」

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