

～開幕35周年記念～ ブルーマングループ2026新宿公演

5月16日（土）チケット発売開始

ニューヨーク・オフブロードウェイで開幕し、35周年を迎えるブルーマングループが、2026年8月2日（日）から8月30日（日）まで、東京・新宿のシアターミラノ座にて「ブルーマングループ2026新宿公演」を開催します。

本公演のチケット一般発売を、2026年5月16日（土）11:00より開始いたします。

ロック、アート、コメディを融合した唯一無二のステージで、世界5,000万人以上を熱狂させてきたブルーマングループ。

35周年を迎える今年の新宿公演では、特別ゲスト公演や限定企画も実施いたします。

■3名以上でお得な「グループ割」販売開始

昨年好評だった「グループ割」を、今年は対象公演を拡大し割引率をアップして実施いたします。

3名以上で対象公演をご購入いただくと、最大12,000円割引となるおトクなプランです。

【グループ割と特別価格】（平日公演の場合）

3枚：定価30,400円 ➡ 特別価格24,000円（6,000円OFF）

4枚：定価40,200円 ➡ 特別価格32,000円（8,000円OFF）

5枚：定価50,000円 ➡ 特別価格40,000円（10,000円OFF）

6枚：定価60,000円 ➡ 特別価格48,000円（12,000円OFF）

【対象公演】全38公演

※8月2日（日）12:30／16:00、8月8日（日）12:00、8月22日（土）18:00、8月30日（日）12:00公演を除く

【対象席種】S席

【販売開始】2026年5月16日（土）11:00～ ※予定枚数に達し次第、販売終了となります。

【注意事項】

・子供料金の設定はございません。お子様も大人と同額のチケットをご購入ください。

・1回のお申込みで、同一公演を複数枚ご購入いただく場合に適用されます。

■35周年記念特別公演

鈴木愛理とのスペシャルコラボレーションが実現

歌手・俳優として活躍する鈴木愛理がゲスト出演いたします。

ブルーマングループのパフォーマンスに、鈴木愛理の歌声が加わる一夜限りのスペシャルステージが実現します。

本公演では、鈴木愛理のアーティストとしての魅力を、ブルーマングループの圧倒的なサウンドとともに体感できる特別演出も準備中。

彼女のファンにとっても見逃せない、特別な一夜となります。

【鈴木愛理 出演特別公演】

日時：2026年8月22日（土）18:00開演 ※1公演限定出演

■新宿プリンスホテルとのコラボレーションプラン販売

新宿プリンスホテル とコラボレーションした特別プランを販売いたします。

S席チケットとホテルランチまたはディナーをセットで楽しめる期間限定プランとなっており、お食事は公演日以外でもご利用いただけます。

【詳細・お申込み】https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/facility/restaurant/blueman2026/

■ブルーマングループとは

ニューヨーク発の世界的ライブエンターテイメンメ。

ロック、アート、コメディが融合した言葉を使わないパフォーマンスは、これまでに世界5,000万人以上を魅了しました。世代や国籍を問わず直感的に楽しめるのが最大の魅力。

観客もショーの一部となり、会場が一つになる特別な体験を提供する唯一無二のステージです。

■ブルーマングループ2026新宿公演概要

日程：2026年8月2日（日）～8月30日（日）

会場：シアターミラノ座（新宿区歌舞伎町一丁目29番1号東急歌舞伎町タワー6階）

公式サイト：https://www.blueman.jp/