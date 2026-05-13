GenNx360 Capital Partners、Precision Aviation GroupのVSE Corporationへの売却を完了、対価は現金・株式で約20億2,500万米ドル

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ニューヨークを拠点とするプライベート・エクイティ会社GenNx360 Capital Partners（「GenNx360」）は、ポートフォリオ企業であるPrecision Aviation Group, Inc.（「PAG」または「同社」）をVSE Corporation（「VSE」）に売却したと発表しました。当初対価の総額は、現金および株式で約20億2,500万米ドルです。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260512689941/ja/

1996年に設立され、ジョージア州アトランタに本社を置くPAGは、商用航空、ビジネス航空、一般航空、回転翼機、防衛の各市場向けに、航空機の整備・修理・オーバーホール（MRO）サービス、ならびに流通およびサプライ・チェーン・ソリューションを提供する世界トップクラスのプロバイダーです。PAGは現在、世界29拠点を運営し、1,000人超の従業員を擁し、世界中の10,000を超える顧客にサービスを提供し、年間175,000件超の修理を完了しています。この買収により、VSEの売上高は2025年のプロフォーマベースで約50%増加し、VSEの連結調整後EBITDAマージンに直ちにプラスに寄与する見込みです。

GenNx360の保有下で、PAGはエンジン、航空電子機器、部品、独自ソリューションに重点を置く、高収益のグローバル航空アフター・マーケット・プラットフォームへと成長しました。PAGは9か所の修理拠点から29拠点へと拡大し、北米での事業基盤を広げるとともに、欧州、オーストラリア、ブラジルへ国際的なプレゼンスを拡大しました。同社は、次世代航空機プラットフォームにおける地位を強化しながら、エンジンおよび航空電子機器全般の修理能力を拡充しました。

GenNx360によるPAGの保有期間中、同社は規律あるバイ・アンド・ビルド戦略を実行し、11件の追加買収を完了し、事業地域を拡大するとともに技術能力を強化しました。こうした外部成長施策は、継続的な新規顧客の獲得と戦略的提携の拡大を背景とする力強いオーガニック成長によって補完されました。

GenNx360 Capital Partnersのプリンシパルで、本投資を発掘し主導したプラティック・ラジーバンは、次のように述べています。「PAGとのパートナーシップは、GenNx360の先を見据えた戦略と航空宇宙・防衛分野における深い専門性の成果でした。PAGを多角的なグローバルMROプラットフォームへと成長させることができたことは、PAGの卓越した経営陣の証しです。」

GenNx360 Capital Partnersの創業者兼マネージングパートナーであるロン・ブレイロックは、次のように述べています。「VSE株式の継続保有は、PAGの成長の勢いと、VSEが次なる成長段階への移行を加速し、能力を強化し、顧客にさらに大きな価値を提供できるというGenNx360の確信を反映しています。」

Precision Aviation Groupの最高経営責任者であるデビッド・マスト氏は、次のように述べています。「PAGは、顧客への迅速な対応、幅広い技術力、世界中の運航事業者への信頼性の高いサポートで評価を築いてきました。VSEの一員となることは、PAGにとって重要な新章となります。」

VSE Corporationの社長兼最高経営責任者であるジョン・クオモ氏は、次のように述べています。「PAGは、VSEにとって極めて補完性の高い存在であり、商用航空、ビジネス航空、一般航空、回転翼機の各市場にわたり、VSEの航空アフター・マーケット事業の能力、技術力の厚み、世界的な事業範囲を拡大します。PAGは、顧客対応力、独自の修理能力、卓越した業務遂行力で高い評価を築いており、デビッド・マスト氏とPAGチームをVSEに迎えられることをうれしく思います。両社は協力して、修理および流通能力を強化した、より大規模な航空アフター・マーケット・プラットフォームを構築し、VSEの長期的な成長と価値創造に向けた基盤を整えます。」

取引詳細：20億2,500万米ドルの買収対価には、現金17億5,000万米ドルと、GenNx360に発行された約2億7,500万米ドル相当の株式が含まれます。さらに、2026年の業績に基づき、最大1億2,500万米ドルの条件付きアーンアウト支払いが追加で発生する可能性があります。

GenNx360によるPAGへの直近の株式投資は、GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP、およびニューバーガー・バーマンとブラックストーン・ストラテジック・パートナーズが主導し、Dextra Partnersとチャーチル・アセットマネジメントが参加する、GenNx360が運用する単一資産型継続ファンドの支援を受けて行われました。ロン・ブレイロックとプラティック・ラジーバンに加え、GenNx360のPAG投資チームには、GenNx360の創業者兼シニアアドバイザーであるロイド・トロッター、バイスプレジデントのリース・ザカリン、アシスタントバイスプレジデントのアニル・ナグパル、アソシエイトのジョン・ランゲンフェルドが参加していました。

J.P.モルガンとジェフリーズはGenNx360およびPAGの売却側財務アドバイザーを務め、Winston & Strawn LLPが法律顧問を務めました。ペレラ・ワインバーグ・パートナーズはVSEの専任の財務およびデット・キャピタル・マーケッツ・アドバイザーを務め、ジョーンズ・デイが法律顧問を務めました。

GenNx360 Capital Partnersについて

GenNx360 Capital Partnersは、ミドルマーケットのB2Bサービス企業の買収に注力するプライベート・エクイティ会社です。GenNx360は、成長産業において実証済みで持続可能なビジネスモデルを有する企業と提携し、価値向上につながるオーガニック成長施策および買収などの外部成長施策を実行・支援することで、成長を加速し、コスト効率を向上させ、高い財務リターンを生み出すことを目指しています。GenNx360は2006年に設立され、ニューヨーク市に本社を置いています。GenNx360の詳細については、www.gennx360.com をご覧ください。

Precision Aviation Groupについて

Precision Aviation Group（「PAG」）は、ビジネス航空および一般航空（B&GA）、回転翼機、防衛市場向けに、航空アフター・マーケットのMRO、流通、サプライ・チェーン・サービスを提供する世界的大手プロバイダーです。PAGは世界中の幅広い顧客基盤にサービスを提供し、エンジン、部品、航空電子機器、独自の修理ソリューション全般で専門技術を提供しています。PAGの詳細については、www.precisionaviationgroup.com をご覧ください。

VSE Corporationについて

VSEは、商用航空ならびにビジネス航空および一般航空（B&GA）のアフター・マーケット向けに、航空分野の部品流通・修理サービスを提供する大手企業です。フロリダ州ミラマーに本社を置くVSEは、顧客の高価値で事業上重要な資産の生産性と耐用年数を大幅に高めることに注力しています。VSEは、アフター・マーケット部品流通および整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスを通じて、商用航空およびB&GAの運航事業者向けに、エンジン部品、ならびにエンジンおよび機体付属部品の流通・修理サービスを提供しています。詳細については、VSEのウェブサイト www.vsecorp.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260512689941/ja/

Contacts

Media Contact:

Edward Lopez

Profile Advisors

P: 646-818-9018

E: Elopez@profileadvisors.com

Source: GenNx360 Capital Partners