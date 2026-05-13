自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場の需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場：車両タイプ別（ハッチバック、セダン、SUV、その他）、パワートレインタイプ別（内燃機関車、電気自動車）、デザインタイプ別（ジョイスティック、ロータリー、レバー、ボタン、その他）、配置タイプ別（センターコンソール、ステアリング）―世界市場分析、動向、機会および予測（2026年～2036年）」と題する調査レポートを発表した。同レポートは、自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場に関する予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場の概要
自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システムとは、従来の機械式ギアシフトリンケージを電子制御に置き換える先進的な車両変速技術である。SBWシステムでは、電子信号、センサー、およびアクチュエーターによってギア選択が管理され、運転快適性、精度、および車両設計の柔軟性が向上する。これらのシステムは、機械的複雑性を低減し、車両重量を軽減するとともに、高度運転支援システム（ADAS）や電気自動車（EV）とのシームレスな統合を可能にする。自動車メーカーは、燃費向上、車内空間の最適化、自動駐車や自動運転支援などの安全機能強化を目的として、SBW技術の採用を拡大している。コネクテッドカー、電気自動車、および自動運転車に対する需要増加が、世界の乗用車および商用車におけるシフト・バイ・ワイヤシステム採用を大きく後押ししている。
Surveyreportsの専門家による自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場分析によれば、2025年における同市場規模は45億米ドルであった。さらに、自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場は2036年末までに123億米ドルに達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約7.4％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038461
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349124/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場に関する定性的分析によれば、自動車におけるスマート機能の拡大、電気自動車（EV）の普及拡大、高度車両安全機能および運転快適機能に対する需要増加、ならびに電気自動車および自動運転車の採用拡大を背景として、自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場規模は拡大すると見込まれている。自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場における主要企業には、ZF Group、Kongsberg Automotive、Ficosa International SA、KOSTAL Group、GHSP Inc.、Kuster Holding、Dura Automotive Systems、Sila Group、Eissmann Group Automotive、JOPP Groupなどが含まれる。
また、当社の自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および中南米の5地域と各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● 自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場の概要
自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システムとは、従来の機械式ギアシフトリンケージを電子制御に置き換える先進的な車両変速技術である。SBWシステムでは、電子信号、センサー、およびアクチュエーターによってギア選択が管理され、運転快適性、精度、および車両設計の柔軟性が向上する。これらのシステムは、機械的複雑性を低減し、車両重量を軽減するとともに、高度運転支援システム（ADAS）や電気自動車（EV）とのシームレスな統合を可能にする。自動車メーカーは、燃費向上、車内空間の最適化、自動駐車や自動運転支援などの安全機能強化を目的として、SBW技術の採用を拡大している。コネクテッドカー、電気自動車、および自動運転車に対する需要増加が、世界の乗用車および商用車におけるシフト・バイ・ワイヤシステム採用を大きく後押ししている。
Surveyreportsの専門家による自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場分析によれば、2025年における同市場規模は45億米ドルであった。さらに、自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場は2036年末までに123億米ドルに達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約7.4％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場に関する定性的分析によれば、自動車におけるスマート機能の拡大、電気自動車（EV）の普及拡大、高度車両安全機能および運転快適機能に対する需要増加、ならびに電気自動車および自動運転車の採用拡大を背景として、自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場規模は拡大すると見込まれている。自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場における主要企業には、ZF Group、Kongsberg Automotive、Ficosa International SA、KOSTAL Group、GHSP Inc.、Kuster Holding、Dura Automotive Systems、Sila Group、Eissmann Group Automotive、JOPP Groupなどが含まれる。
また、当社の自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および中南米の5地域と各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● 自動車用シフト・バイ・ワイヤ（SBW）システム市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価