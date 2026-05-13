Newton Cinemaがカンヌ・マーケットに初参加、Salim Ahamed監督第5作を発表

フランス・カンヌ、, 2026年5月12日 /PRNewswire/ -- Newton Cinemaは、5月12日にLérins Cinéma Clubにて、Semmalar Annam監督の『MAYILAA』を上映し、マルシェ・デュ・フィルム（Marché du Film）でカンヌ・マーケットに初参加します。



Newton Cinema Makes Cannes Market Debut and Announces Salim Ahamed’s Fifth Directorial Feature



Newton Cinemaは、独自の声、芸術的勇気、世界的な共感を軸に、マラヤーラム語、タミル語、ヒンディー語、英語、フランス語、ドイツ語にわたる作家性を重視した作品群を携え、同社にとって国際的な節目を迎えます。ブース：Palais -1、27.03.

Newton Cinemaは、Salim Ahamed監督の5作目となる長編映画で、Arjun Radhakrishnan、Zarin Shihab、Tanmay Dhanania、Shweta Basu Prasad、Roshan Mathewが出演する『LEFTOVER』を発表します。脚本はSalim AhamedとP. V. Shajikumarが手掛け、同作ではSharan Velayudhanが撮影を、A. Sreekar Prasadが編集を、Christo Xavierが音楽を、Ashik Sがプロダクションデザインを、Vishnu Govindがサウンドデザインを、Gayathri Kishoreが衣装デザインを、Salamがメイクアップを担当しています。

Salim Ahamedは、インド国内映画賞4部門を受賞し、インドのアカデミー賞正式出品作にも選ばれた『Adaminte Makan Abu / Abu, Son of Adam』で最もよく知られています。これまでの作品には、『Pathemari』、『Kunjananthante Kada』、『And the Oscar Goes To…』などがあります。

Salim Ahamedは、次のように述べています。「『LEFTOVER』は、沈黙、記憶、そして道徳的な切迫感から生まれた作品です。同作は、見世物化されない痛み、説明を要しない尊厳、そして国境を越える共有された人間の経験を描いています。Newton Cinemaと共に、この映画を国際的な映画業界に紹介できることに感謝しています。」

『MAYILAA』は、ロッテルダム国際映画祭（International Film Festival Rotterdam）でワールドプレミア上映され、トゥールーズで観客賞（Audience Award in Toulouse）を受賞しています。『LEFTOVER』のワールドプレミア計画は、今後数週間以内に発表される予定です。

Newton Cinemaのマルシェ・デュ・フィルム（Marché du Film）での作品群には、『The Gambler』も含まれます。同作はPrasanna Vithanage監督、VithanageおよびAnushka Senanayake脚本、Roshan Mathew、Shweta Basu Prasad、Prakash Raj、Mahendra Perera、Lakshan Abeynayake出演、Rajeev Ravi撮影、A. Sreekar Prasad編集、K音楽、Tapas Nayakサウンドデザインによる作品であり、Salim Ahamed監督の『The Sorbonne Conspiracy』、TIFF出品経験を持つNithin Lukoseによる『The Wild Hunt』も含まれます。

Newton Cinemaは、『LEFTOVER』、『MAYILAA』および同社作品群の映画祭での展開と劇場公開に向け、国際セールス代理会社およびインドの配給パートナーと最終協議を進めています。

Newton Cinemaの創業者兼CEO兼プロデューサーを務めるAnto Chittilappillyは、次のように述べています。「私たちは、作家映画のための居場所、そして独自の作家性と良心を作品に宿す映画製作者のための居場所を築いています。『LEFTOVER』、『MAYILAA』、そして今後の作品群を通じて、私たちはインディペンデント映画製作者に寄り添い、困難でありながら必要な物語を守り、周縁からの声を世界の映画界へ届けることを目指しています」

Newton Cinemaは、作家映画、インディペンデント映画製作者、十分に代表されてこなかった声を支援する国際的な制作会社であり、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ボストン、スリランカ・コロンボ、インド・コーチにオフィスを構えています。

メディアのお問い合わせ先：メディア問い合わせ先：press@newtoncinema.com | www.newtoncinema.com | @newton_cinema

写真： https://mma.prnasia.com/media2/2976502/Salim_Ahamed_Newton_Cinema.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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