株式会社リアルエステート・エージェント・ジャパン（東京都港区／代表取締役 杉浦隼城）が運営する「国際不動産カレッジ（GREC）」は、どなたでも無料参加可能な「オープンスクール」として、「国際不動産カレッジ定例会 4セミナー同時開催」をオンラインにて開催いたします。 本オープンスクールでは、AI・国際不動産資格・不動産実務・ネットワーク形成をテーマとした、不動産業界の未来を見据えた最新プロジェクトを一挙公開いたします。 今回のオープンスクールでは、不動産エージェントとエンドユーザーを結ぶポータルサイト「AGENT CONNECT」と国際不動産カレッジの提携において、新機能として「GREC認定資格」の登録・検索対応がスタートしたことを紹介いたします。 今回追加された機能により、国際不動産カレッジが運営する ・CIPS資格（全米リアルター協会認定「国際不動産スペシャリスト」） ・ABR資格（全米リアルター協会認定「不動産バイヤーズコンサルティング資格」） ・国際不動産投資コンサルタント資格（一般社団法人日米不動産協力機構教育部門認定） ・米国不動産投資マスター資格（一般社団法人日米不動産協力機構教育部門認定） の4資格を、AGENT CONNECT上で登録・検索・可視化できるようになりました。 また、新たに「英語」「中国語」等の使用可能言語の登録も可能となりました。 これにより、資格保有者は自身の専門性、活動エリア、英語対応力、ブログ発信での自身の業務内容発信等を国内外のエンドユーザーへ直接アピールできるようになり、「資格取得」だけではなく、「資格を世界へ発信し、仕事につなげる」時代への新たな展開を目指します。 特に、海外顧客対応、インバウンド、富裕層マーケット、国際売買、グローバルブランディング等に関心のある不動産エージェントにとって、新たな顧客接点・信頼構築の仕組みとして期待されています。 なお、AGENT CONNECTによる「GREC認定資格」登録・検索対応については、以下ページでも公開されています。 https://www.agent-connect.co.jp/post/grecshikaku また同オープンスクールでは、 ・実務力を体系的に学ぶ「不動産エージェント大学」スタート ・AI時代の不動産実務を学ぶ「不動産AI大学」スタート ・十勝・札幌・富良野を巡る「北海道リトリート説明会」 も同時開催し、不動産業界における次世代型学習・実務・人脈形成の方向性を発信いたします。 さらに、同校のコースとして、2026年5月16日（土）より、全米リアルター協会（NAR）公認国際資格「CIPS資格（Certified International Property Specialist／国際不動産スペシャリスト）」を含む、4つの国際不動産関連資格取得を目指す「グローバルプロフェッショナルコース」がスタートいたします。 同コースでは、 ・CIPS資格（NAR公認国際資格） ・ABR資格（認定バイヤーズエージェント資格） ・国際不動産投資コンサルタント資格 ・米国不動産投資マスター資格 の取得を軸に、 ・不動産英語 ・海外不動産実務 ・国際取引対応 ・AI活用 ・プレゼンテーション ・ネットワーク形成 等を1年間で体系的に学びます。 加えて、年間を通じて国内外のイベント・交流会・視察・情報会等に参加することで、数百名規模の不動産・関連業界ネットワーク構築を目指します。 国際不動産カレッジ（GREC）は現在、全国および海外での支部展開を進めており、近日では「米国テネシー州ナッシュビル支部」「札幌支部」等が新規開設しました。 今後も、日本国内のみならず、世界と不動産取引できる人材育成と国際ネットワーク構築を推進し、「世界基準の不動産エージェント育成」を目指してまいります。 【5月13日 オープンスクール概要】 日時：2026年5月13日（水）19:30～20:45 開催：Zoomオンライン開催 参加費：無料（どなたでも参加可能） 同校のオープンスクール参加申込は以下フォームより可能です。 https://forms.gle/JW72S5VrTgZYdGPL9