京都電子計算株式会社(本社：京都府京都市、代表取締役社長：森口 健吾)は、受験生向けポータルサイト「Post@net(ポスタネット)」において、立命館大学のRINC(Ritsumeikan Innovation Network for Co-creation)と連携した共創プロジェクト「受験生の願いを彩るデジタル絵馬～デザイン＆システム開発プロジェクト～」(2025年10月～2026年3月)を実施いたしました。

学生参加型の共創プロジェクトとして、11人の学生が制作した31パターンのオリジナルテンプレートを全国約30万人の受験生に公開するなど、共創活動ならではの成果を生み出しました。現在、Post@netでは2026年度のユーザー登録受付中です。新受験生の皆さんも、ぜひデジタル絵馬で合格祈願を。





立命館大学のRINCとの共創プロジェクト「受験生の願いを彩るデジタル絵馬～デザイン＆システム開発プロジェクト～」









■取り組みの背景と目的

「デジタル絵馬」は、Post@netが提供する受験生向けコンテンツです。日本古来の絵馬文化をデジタル化し、スマートフォン・PCから願い事を込めた絵馬を作成・公開・奉納できるサービスとして、多くの受験生にご利用いただいています。





京都電子計算では、出願・入学手続きの効率化だけにとどまらず、「大学と共創することで受験生に新たな付加価値を届けたい」という思いのもと、共創活動の場でもあるRINCの枠組みを活用した産学連携プロジェクトを立ち上げました。









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 受験生の願いを彩るデジタル絵馬

～デザイン＆システム開発プロジェクト～

実施した期間 ： 2025年10月～2026年3月

場所 ： 立命館大学 大阪いばらきキャンパス(OIC)

H棟4F Co-Creation Hub 等

参加学生数 ： 11人

共催 ： 立命館大学 社会共創推進本部×京都電子計算株式会社





【RINCとは】RINC(Ritsumeikan Innovation Network for Co-creation)は、大学・学生と共に社会課題の解決を目指す企業・公的機関等のネットワークです。立命館大学 大阪いばらきキャンパス内のCo-Creation Hubを拠点に、分野や領域を超えた共創プロジェクトを推進しています。





TRY FIELDのプロジェクト実施報告はこちら：

https://www.ritsumei.ac.jp/tryfield/projects/tfproject/article.html/?id=33









■学生参加型プロジェクトの成果

◆1. オリジナル絵馬テンプレートの制作・公開

11人の学生が、受験生の願いを彩る絵馬テンプレートを31パターン制作。学生参加ならではの自由な発想と多彩なデザイン力が発揮され、個性豊かなラインナップが完成しました。

制作されたテンプレートは2026年1月より、全国約30万人のPost@netユーザーへ向けて順次公開。受験生が自分の想いやデザインの好みにあわせてテンプレートを選んで絵馬を作成できる、これまでにない体験が生まれました。

デジタル絵馬の詳細はこちら： https://home.postanet.jp/PortalPublic/StaticPages/DigitalEma/html/DigitalEmaIndex.html





オリジナル絵馬テンプレートの一例





◆2. 利用者目線から生まれた新機能の開発

学生から「利用者目線」のアイデアを積極的に取り入れ、以下の新機能を開発・実装しました。共創活動の実践として、現場ならではの視点がサービスの進化につながりました。

・テンプレート選択機能：お好みのテンプレートを選んで絵馬を作成できる機能

・テンプレートアンケート機能：選んだテンプレートへの感想・評価を投稿できる機能

・テンプレート管理機能(運営側)：テンプレートの登録・一覧管理が可能に

・テンプレートコメント参照機能(運営側)：ユーザーのアンケート回答を一覧確認できる機能





◆3. テンプレートコンテストで「届いた想い」を確認

2026年3月23日には「デジタル絵馬テンプレートコンテスト」を開催。大学事務局・参加学生・京都電子計算のメンバーが一堂に会し、実際のユーザー利用データをもとに最も選ばれたテンプレートを発表・表彰しました。自分たちの制作物が実際のユーザーにどう受け取られたかをデータで確認できる、学生参加型ならではの実践的なフィードバックの場となりました。









■担当者コメント(京都電子計算株式会社)

「今回のプロジェクトでは、学生と共にアイデアを形にする過程で多くの刺激がありました。絵馬デザインでは11人の学生が31パターンを制作し、その発想力とデザイン力が印象的でした。さらに、システム開発の仕様検討では、学生から利用者目線でのアイデアが提案され、サービスに新たな付加価値機能を加えるヒントとなりました。そして何より、教科書や参考書では得られない、現場ならではの考え方やプロセスに触れてもらえたことが大きな成果です。協働を通じて、人と人が学び合う価値を再確認できた取り組みでした。今後も、学生との連携をさらに深め、実践的な学びと新しい価値の創出を両立させる取り組みを進めていきたいと考えています。」









■参加学生コメント

「このプロジェクトに参加して、私たちが作った絵馬のデザインが実際のサービスに反映されるだけでなく、Webサービスそのものの実装に携わることでよりものづくりの根幹に触れることができ、大きな達成感を得ることができました。」









■2026年度の受験生の方へ

Post@netは2026年度のユーザー登録を受付中です。デジタル絵馬をはじめとする受験生向けコンテンツを無料でご利用いただけます。学生がデザインしたオリジナルのテンプレートで、あなただけの絵馬を作って合格祈願してみませんか。

登録・詳細はこちら： https://home.postanet.jp/PortalPublic









■大学・教育機関の方へ

Post@netは、インターネット出願・入学手続きの効率化にとどまらず、大学との共創を通じた受験生への付加価値サービスを提供しています。立命館大学との産学連携プロジェクトのように、大学ブランディングと学生の実践的な共創活動を同時に実現する取り組みについて、ぜひお気軽にご相談ください。









■ご注意

本取り組みはPost@netが独自に実施しているものであり、立命館大学からの発信ではございません。また、立命館大学の入試・受験制度とは一切関係ありません。









■Post@net(ポスタネット)について

「Post@net」は、京都電子計算株式会社が提供する受験生向けポータルサービスです。全国約200校以上に導入されており、インターネット出願サービス導入校数は国内No.1(※)を誇ります。[※当社調べ(2026年4月9日時点)]

デジタル絵馬のほか、大学情報検索・マッチング機能、メタバース空間「Post@library」など、受験生の学びと進路選択を多面的に支援するコンテンツを展開しています。受験生への付加価値サービスと大学ブランディング支援に関心のある大学・教育機関からのお問い合わせも歓迎しています。

URL： https://home.postanet.jp/PortalPublic





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■会社概要

会社名 ： 京都電子計算株式会社

本社所在地： 〒600-8216 京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩小路町601番地

NUPビルディング京都駅前

代表者 ： 代表取締役社長 森口 健吾

設立 ： 1964年10月1日

資本金 ： 5,000万円

社員数 ： 319人(2026年4月1日現在)

事業内容 ： システム開発、パッケージソフトの開発、システム・

インテグレーション(SI)サービス、アウトソーシングサービス、

データ処理サービス、ネットワーク構築・管理、

セキュリティシステム、システム機器販売 他

URL ： https://www.kip.co.jp/