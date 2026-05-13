学校法人絆学園(所在地：北海道苫小牧市、理事長：高橋 宏幸)は、子どもたちが主体的に遊び・学び・成長できる環境づくりの一環として、青空幼稚園の新園舎を2026年8月1日(土)に幼保連携型認定こども園としてリニューアルオープンいたします。





2026年8月完成予定 青空幼稚園新園舎完成予想図





新園舎は、「人生のスタートを最高にする場所！」をコンセプトに、“未来へ航海する船”をイメージした全国的にも珍しい船型園舎として整備しています。





子どもたちが毎日を「わくわく・どきどき・夢いっぱい」に過ごし、遊び・学び・挑戦を通して主体性や創造力を育める環境づくりを目指しています。





リニューアル日： 2026年8月1日(土)

URL ： https://www.aozorayouchien.jp/









■リニューアルポイント

＊まるで“船”のような外観デザイン

新園舎は、子どもたちが「行ってみたい！」「遊んでみたい！」と思える船型デザインを採用。港町・苫小牧のまち並みや海とのつながりをイメージし、“未来へ航海する船”をコンセプトに設計しました。園舎そのものが子どもの好奇心を刺激し、毎日の登園が楽しみになる空間を目指しました。





＊“人生の土台”を育てるのびのび保育

幼児期は人格形成の基礎を育む大切な時期です。青空幼稚園では、子どもたち一人ひとりの主体性を尊重し、「やってみたい」を大切にするのびのび保育を実践しています。





＊園舎全体が“学びのフィールド”

教室だけではなく、廊下や共有スペース、園庭も含めて子どもたちが自由に発見・体験できる設計を導入。遊びの中から自然に学びが生まれる環境を整えました。





＊認定こども園への移行を見据えた機能強化

0歳から就学前までの子どもたちに対応できる保育環境を整備し、多様なニーズに応える施設へと進化。教育と保育を一体的に提供する体制を強化しました。





かわいいバスで毎日登園がわくわく！





既存園舎です





■施設概要

名称 ： 青空幼稚園

リニューアル日： 2026年8月1日(土)

所在地 ： 〒053-0823 北海道苫小牧市柏木町2丁目3番5号

アクセス ： バスをご利用の方 川沿体育館前 徒歩2分

URL ： https://www.aozorayouchien.jp/

運営・企画 ： 学校法人絆学園









■会社概要

商号 ： 学校法人絆学園

代表者 ： 理事長 高橋 宏幸

所在地 ： 〒053-0823 北海道苫小牧市柏木町2-3-5

設立 ： 1980年12月

事業内容： 幼稚園・保育施設の運営

URL ： https://www.aozorayouchien.jp/









【本件に関する一般の方からのお問い合わせ先】

学校法人絆学園

TEL ： 0144-72-3266

お問い合せフォーム： https://www.aozorayouchien.jp/contact/