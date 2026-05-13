ELEMOs株式会社(本社：千葉県千葉市)は、2026年5月13日(水)から15日(金)に東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026」内の「第2回地域福祉EXPO」に出展いたします。ブースG12-62にて、4月に発表したハイエンドモデル「ELEGRAN G-class」の実車を初お披露目本邦初公開するほか、「ELEMOs4 REBORN」「エレカーゴ」「エレポーター」を含む計4モデルを展示します。





第2回 地域福祉EXPOにELEMOsが出展





■ 出展の背景 ── 地域の移動課題に、特定小型四輪で応える

自治体・公共Week は、総務省、全国市長会、全国町村会が後援する国内最大級の自治体・公共機関向け展示会。全国から自治体職員や官庁関係者、議員が来場し、「住みやすい街づくり」「地域活性化」「業務効率化」につながる製品・サービスの比較検討が活発に行われる場となっています。

ELEMOsが出展する「第2回 地域福祉EXPO」は、福祉・介護・地域包括ケアなど、地域住民の生活を支える分野に特化した専門展。

公共交通空白地域における高齢者の移動手段確保は、全国の自治体にとって喫緊の課題。ELEMOsの特定小型EV四輪は免許不要(16歳以上)で車道・歩道の両方を走行でき、免許返納後の移動手段や買い物支援の新たな選択肢として注目が高まっています。

今回の出展を通じ、自治体関係者に実車をご覧いただきながら、地域の移動課題解決に向けた対話のきっかけを創出してまいります。









■ 最大の見どころ ── ELEGRAN G-class 実車初公開





誕生ELEGRANシリーズ





今回のELEMOsブース最大の目玉は、2026年4月20日に発表したばかりのハイエンドモデル「ELEGRAN G-class(画像左)」の実車展示。プレスリリースで発表した製品を、来場者が初めて実際に見て触れることができる貴重な機会となります。





ELEGRAN G-classのディテール





ELEGRAN G-classは、ツインバッテリーシステムによる航続距離約130km、勾配30％の走破性能、約220Lの大容量クローズドボックスを備えた特定小型四輪の最上位モデル。HSA(坂道発進補助装置)やRB(回生ブレーキ)など自動車水準の安全システムを標準装備し、「上質」という新しい価値軸を特定小型四輪に持ち込みました。

※ブースでは実車のご着座体験が可能です(走行試乗はできません)。









■ 展示モデル一覧 ── 用途で選べる4つの特定小型四輪





出展車両(4つの特定小型四輪)





画像左から

【ELEGRAN G-class】特定小型四輪初の安全システム(HSA・RBシステム)を標準装備。航続距離は最大130km※を想定。クローズドボックス搭載のハイエンドモデル。

※航続距離は使用環境により変動します。





【ELEMOs4 REBORN】国土交通省性能確認試験適合車で、安定感と走行性能の高さから幅広い層に支持され続けているロングセラーモデル。





【エレカーゴ】国土交通省性能確認試験適合車。大容量の荷台を完備していることで、日常の買い物だけでなく趣味やお仕事にも活用可能。ゆとりある使いやすさを重視した実用モデル。





【エレポーター】足元に買い物カゴを置けるフラットフロア設計。腰回りサポート付きシートでデザインと走行性能を兼ね備えたバランスモデル。





すべてのモデルが免許不要(16歳以上)。車道(最高時速20km)と歩道(最高時速6km)のどちらも走行できるため、幅広い生活シーンに対応可能です。









■ 出展概要





自治体・公共Week 2026「第2回 地域福祉EXPO」





展示会名： 自治体・公共Week 2026「第2回 地域福祉EXPO」

会期 ： 2026年5月13日(水)～15日(金)10：00～17：00

会場 ： 東京ビッグサイト 西1～2ホール(ELEMOsブース ： G12-62)

入場料 ： 無料(事前登録制)

主催 ： RX Japan株式会社

後援 ： 総務省、全国市長会、全国町村会

URL ： https://www.publicweek.jp/ja-jp.html









■ ご来場の方へ

ELEMOsブース(G12-62)では、スタッフが各モデルの特徴や用途を丁寧にご案内。自治体の福祉担当者様、地域包括ケア関係者様、MaaS・モビリティ関連のご担当者様のお越しをお待ちしております。

販売代理店のご相談や、自治体への導入に関するお問い合わせも会場で承ります。









【会社概要】

会社名 ： ELEMOs株式会社

所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟9階

代表 ： 伊藤 京子

設立 ： 2023年10月

事業内容： 総合モビリティメーカー

URL ： https://elemos.jp/









【ELEMOs(エレモーズ)出展車両情報】

ELEGRANシリーズ ： https://elemos.jp/elegran/

ELEMOs4 REBORN ： https://elemos.jp/elemos4-reboen/

エレカーゴシリーズ ： https://elemos.jp/elecargo-superelecargo/

エレポーターシリーズ： https://elemos.jp/eleporter/









【関連リンク】

自治体・公共Week 2026 公式HP： https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

ELEGRAN G-class 製品ページ ： https://elemos.jp/product/elegran-g-class/

ELEMOs4 REBORN 製品ページ ： https://elemos.jp/elemos4-reboen/

ELEMOs公式ストア ： https://elemos.jp/officialstore/