有限会社菩提樹(本社：東京都港区、代表取締役：櫻井寛)は、新橋エリアを中心に蕎麦居酒屋を展開し、サラリーマン・OLを中心に支持を集めています。当社の看板商品である「舟盛り蕎麦」は、自家製麺によるボリュームたっぷりの蕎麦を舟型の器で提供する独自スタイルが特徴です。物価上昇が続く中でも価格を抑えながら満足感の高い食事体験を提供し、ランチ需要の取り込みに成功しています。





ランチも舟盛り！





【食品価格は高止まり、節約ランチ志向が定着】

総務省統計局の消費者物価指数によると、2026年3月時点で総合指数は前年比1.5％上昇と伸びは鈍化している一方、食料品は前年比約4％の上昇が続いています。

https://www.stat.go.jp/data/cpi/

2024年以降の物価上昇を背景に、家計における食費負担は依然として高止まりしており、節約志向は継続しています。

こうした中、外食市場では「価格を抑えながら満足感を得られるランチ」へのニーズが高まっており、

低価格帯で満腹感を提供する業態への支持が広がっています。









【新橋発「舟盛り蕎麦」のランチ利用者数が3年連続増、最大113％成長】

同社におけるランチ利用者数は以下の通り推移しています。

・2023年 → 2024年：前年比104％

・2024年 → 2025年：前年比113％

・2025年 → 2026年：前年比108％

3年間で累計約1.3倍に拡大し、直近では過去最高水準を更新しています。

利用者の中心は30～50代のビジネスパーソンで、平均客単価は約750円前後と都心ランチとしては低水準を維持。

顧客からは

「この価格でここまで満腹になる店は少ない」

「大盛りでも800円台はありがたい」

「昔ながらの雰囲気と安心感がある」

といった声が多く、“価格以上の満足感”への評価が高まっています。









【「舟盛り蕎麦」詳細】

主力商品「舟盛り蕎麦」は、自家製麺の蕎麦を贅沢に盛り付けた看板メニューで、視覚的なインパクトとボリューム感を兼ね備えています。

・もりそば：680円(税込)～

・大盛りでも手頃な価格設定

・舟型の器で提供する独自演出

ターゲットは新橋で働くサラリーマン・OLで、「しっかり食べたいが価格は抑えたい」というニーズに応えています。





また、姉妹店として

・浜松町「五六八蕎麦(いろはそば)」

・秋葉原「肉蕎麦 五六八(にくそばいろは)」

を展開し、エリアごとの需要に応じた展開を進めています。









【今後の展開】

2026年4月は全国的に気温が平年より高く、5月も高温傾向が予想されており、季節先取りの暑さが続く見込みです。このような環境下において、当社では「暑い時期だからこそさっぱり食べられる蕎麦」に着目し、さらなる需要拡大を見込んでいます。具体的には、コース料理注文での「蕎麦食べ放題」サービスの提供や、5月18日～23日に開催する創業50周年イベントなどを通じて、引き続き“満腹と満足”の提供を追求してまいります。





コース料理は蕎麦食べ放題・飲み放題





飲みの締めには大きな舟盛りで！





■店舗概要

店舗名 ： 新橋 寿毛平

所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋2丁目8-12

アクセス： JR線「新橋」駅 徒歩1分

営業時間： 平日 11:30～14:30(LO14:00)、17:00-23:00(LO22:15)

定休日 ： 日・祝

席数 ： 76席

URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13013438/





「新橋 寿毛平」店舗内観





【会社概要】

名称 ： 有限会社菩提樹

所在地 ： 〒105-0013 東京都港区浜松町2-12-12

代表取締役： 代表取締役 櫻井寛

URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13013438/