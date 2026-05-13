活性酸素利用技術開発のWEF技術開発株式会社(滋賀県大津市)は、独自の酵素発酵技術に、触媒利用空気を投入することで、低温域(40～60℃)で有機物(食品残渣、汚泥、肉、油脂等)を脱臭・乾燥・分解する新しいシステム、「低温生物酸化減容装置・Hi-Mimosa(ミモザ)」を開発しました。

従来の生ゴミ処理(消滅)装置とは異なり、加熱を行わず、反応性空気と酵素分解反応を活用することで、低臭気での完全分解処理を実現します。分解残渣を水で流すこともありません。









■開発背景

食品工場、病院、介護施設、小型食品スーパー等では、

・生ごみ腐敗臭、・高含水廃棄物、・保管スペース不足、・焼却不可が大きな課題となっています。

完全消滅装置と銘打った生ごみ処理装置も出ていますが、最終残渣は水で流すため排水トラブルがあり、発生するニオイも大きな問題です。

WEF技術開発株式会社では、従来より開発してきた高速生物分解技術に、反応性空気を生成する触媒を組み合わせることで、低温でニオイの発生もなく、短時間(3～6時間程度)でほぼ完全分解処理できる方式の研究開発を進めてきました。









■「Hi-Mimosa」の特徴

(1) 低温脱臭乾燥(40～60℃)

微生物発酵熱を利用し、ヒーターを使用せず低温乾燥を実現。

高温処理時のような急激な臭気発生を抑制します。

(2) ニオイ、排水ナシ

有機物(特に生ゴミ)処理の大きな問題は、ニオイと発生する水です。従来の処理装置はニオイは活性炭等で吸着させ、水は加熱ヒーターで蒸発させていました。Hi-Mimosaは脱臭装置・ヒーター無く、これらの問題が発生しません。また、消滅装置と称する処理装置のほとんどが、ガス化まで処理できず、残った残渣を水で流していました。Hi-Mimosaは超高速固相バイオ酸化反応器で、水で流す必要がありません。

(3) 触媒による臭気吸着・空気活性化

触媒(RHS)へ通気することで、酸素界面制御による好気環境維持を図ります。

また炉内空気を循環させることで、アンモニア(NH3)、VOC、有機臭気成分を吸着し、循環空気を低臭気化するとともに、乾燥外気投入によるろ床乾燥を防ぎます。

(4) 生物酸化による減容

独自酵素により、野菜残渣、食品残渣、下水汚泥、有機性廃棄物を高速分解し、水分蒸散と組み合わせることで、大幅な重量減少を実現します。









■装置構成

本システムは、

・発酵床(おが粉＋酵素＋RHS(触媒))

・RHS-Air循環系

・低速撹拌発酵槽

から構成されます。









■処理試験





余剰汚泥連続処理試験





玉ねぎ処理試験





■「Hi-Mimosa」ラインアップ





「Hi-Mimosa」ラインアップ





■「Hi-Mimosa」





M-200





M-2000





※装置は当社動植物残渣リサイクル装置α-Gaiaとほぼ同様(ヒーター加熱は無し)









■期待用途

・病院

・介護施設

・老健施設

・小型食品スーパー

・食品工場

・災害仮設施設

・動植物残渣処理施設

・排水処理余剰汚泥処理









■詳しい説明は「2026NEW環境展」でNEW環境展に出展しております。

NEW環境展インフォメーション

https://www.n-expo.jp/

WEFブース： 東3 A301

会期 ： 2026年5月20日(水)～5月22日(金)3日間

時間 ： 午前10時～午後5時(最終日は午後4時まで)

会場 ： 東京ビッグサイト(有明) 東展示棟 及び 屋外会場

入場 ： 「完全事前登録制」になっています。ご注意ください。

https://nexpo2026.ex-system.tech/visitor/