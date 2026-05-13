WEF技術開発、ニオイ・水の使用なく、低エネ有機物完全分解装置を開発
活性酸素利用技術開発のWEF技術開発株式会社(滋賀県大津市)は、独自の酵素発酵技術に、触媒利用空気を投入することで、低温域(40～60℃)で有機物(食品残渣、汚泥、肉、油脂等)を脱臭・乾燥・分解する新しいシステム、「低温生物酸化減容装置・Hi-Mimosa(ミモザ)」を開発しました。
従来の生ゴミ処理(消滅)装置とは異なり、加熱を行わず、反応性空気と酵素分解反応を活用することで、低臭気での完全分解処理を実現します。分解残渣を水で流すこともありません。
■開発背景
食品工場、病院、介護施設、小型食品スーパー等では、
・生ごみ腐敗臭、・高含水廃棄物、・保管スペース不足、・焼却不可が大きな課題となっています。
完全消滅装置と銘打った生ごみ処理装置も出ていますが、最終残渣は水で流すため排水トラブルがあり、発生するニオイも大きな問題です。
WEF技術開発株式会社では、従来より開発してきた高速生物分解技術に、反応性空気を生成する触媒を組み合わせることで、低温でニオイの発生もなく、短時間(3～6時間程度)でほぼ完全分解処理できる方式の研究開発を進めてきました。
■「Hi-Mimosa」の特徴
(1) 低温脱臭乾燥(40～60℃)
微生物発酵熱を利用し、ヒーターを使用せず低温乾燥を実現。
高温処理時のような急激な臭気発生を抑制します。
(2) ニオイ、排水ナシ
有機物(特に生ゴミ)処理の大きな問題は、ニオイと発生する水です。従来の処理装置はニオイは活性炭等で吸着させ、水は加熱ヒーターで蒸発させていました。Hi-Mimosaは脱臭装置・ヒーター無く、これらの問題が発生しません。また、消滅装置と称する処理装置のほとんどが、ガス化まで処理できず、残った残渣を水で流していました。Hi-Mimosaは超高速固相バイオ酸化反応器で、水で流す必要がありません。
(3) 触媒による臭気吸着・空気活性化
触媒(RHS)へ通気することで、酸素界面制御による好気環境維持を図ります。
また炉内空気を循環させることで、アンモニア(NH3)、VOC、有機臭気成分を吸着し、循環空気を低臭気化するとともに、乾燥外気投入によるろ床乾燥を防ぎます。
(4) 生物酸化による減容
独自酵素により、野菜残渣、食品残渣、下水汚泥、有機性廃棄物を高速分解し、水分蒸散と組み合わせることで、大幅な重量減少を実現します。
■装置構成
本システムは、
・発酵床(おが粉＋酵素＋RHS(触媒))
・RHS-Air循環系
・低速撹拌発酵槽
から構成されます。
■処理試験
余剰汚泥連続処理試験
玉ねぎ処理試験
■「Hi-Mimosa」ラインアップ
「Hi-Mimosa」ラインアップ
■「Hi-Mimosa」
M-200
M-2000
※装置は当社動植物残渣リサイクル装置α-Gaiaとほぼ同様(ヒーター加熱は無し)
■期待用途
・病院
・介護施設
・老健施設
・小型食品スーパー
・食品工場
・災害仮設施設
・動植物残渣処理施設
・排水処理余剰汚泥処理
■詳しい説明は「2026NEW環境展」でNEW環境展に出展しております。
NEW環境展インフォメーション
https://www.n-expo.jp/
WEFブース： 東3 A301
会期 ： 2026年5月20日(水)～5月22日(金)3日間
時間 ： 午前10時～午後5時(最終日は午後4時まで)
会場 ： 東京ビッグサイト(有明) 東展示棟 及び 屋外会場
入場 ： 「完全事前登録制」になっています。ご注意ください。
https://nexpo2026.ex-system.tech/visitor/