大日本印刷株式会社（DNP）が一般社団法人日本動画協会（AJA）と共同で運営する「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」は、2026年7月3日（金）―2026年8月16日（日）に、「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』 30周年記念展」を開催します。

「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』 30周年記念展」の開催情報

アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』は1996年に放送された人気アニメ作品で、2026年に放送開始から30周年を迎えます。これを記念し、本企画展では名シーンを再現したジオラマや約50台のミニ四駆を展示します。また、写真撮影が楽しめるフォトスポットも設置します。 烈・豪をはじめとする登場キャラクターたちの友情や、ミニ四駆による迫力あるレースの魅力を紹介します。

○会場 東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA （東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F） ○開催期間 2026年7月3日（金）～2026年8月16日（日） ○開催時間 11:00～19:00（最終入場18:30） ○入場料 前売券：1,000円（税込）（6月12日販売開始） コラボミニ四駆付き前売券：3,500円（税込）※抽選販売（受付期間：5月15日～5月29日） 当日券：1,200円（税込） ○主催 DNP大日本印刷 ○特別協力 コロコロコミック編集部／小学館集英社プロダクション／タミヤ／Production I.G ○詳細はこちら（公式Webサイト） https://tokyoanimecenter.jp/event/letsgo_30exh/

展示の見どころ

○ジオラマ展示 作中の名シーンを紹介。実際にミニ四駆を使用して、マグナムトルネード、ブロッケンクラッシュ、WGP編のファイナルステージ（最終決戦）ゴールシーンの計3シーンをジオラマで再現します。

○ミニ四駆を一挙展示 『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』ファン必見、本作品に関連するミニ四駆、約50台を一堂に展示します。 ※展示調整により変更になる場合があります。

○フォトスポット 主人公の烈・豪、ミニ四駆と一緒に記念撮影ができるフォトスポットをご用意します。

コラボミニ四駆『マグナムセイバー 東京アニメセンターモデル』

本企画展に合わせ、コラボミニ四駆『マグナムセイバー 東京アニメセンターモデル』を販売します。 本商品は、主人公・星馬豪のマシン「マグナムセイバー」をベースに、アニメ放送30周年を記念してデザインしたモデルです。黒を基調に赤・青・黄を配した、東京アニメセンターをイメージしたカラーリングのステッカーを採用しています。 ※本商品は既存商品「マグナムセイバー プレミアム(スーパーIIシャーシ)」のステッカーを東京アニメセンターコラボ仕様にしたものです。

○価格 コラボミニ四駆付き前売券：3,500円（税込） 単体（EC販売）：2,860円（税込） ○販売方法 コラボミニ四駆付き前売券：ローチケにて販売予定 単体（EC販売）：FUN’S PROJECT MALLで販売予定（後日詳細公開予定） ※会場での販売予定はありません。 ※コラボミニ四駆付き前売券の購入方法は東京アニメセンター公式Webサイトをご確認ください。

オリジナルグッズを販売

本企画展に合わせて描き下ろしたキャラクターイラストのグッズやミニ四駆関連商品などを多数販売します。 ※物販エリアには、企画展の入場券をお持ちの方のみが入場可能です。 ※グッズ情報の詳細は6月中旬を目途に東京アニメセンター公式Webサイトで公開予定です。

東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAの概要

所在地： 東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F 開館時間： 11:00 - 19:00（※企画により開館時間が異なる場合あり） 休館日： 年中無休（年末年始・施設点検日・展示入替日などで休館の場合あり） 公式Webサイト ： https://tokyoanimecenter.jp/ 公式X： https://x.com/anime_tokyo 公式Instagram： https://www.instagram.com/tokyoanimecenter/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。 ※変更等があった場合は「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」HPにてご案内いたします。 ※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 ©こしたてつひろ／小学館・ShoPro ©TAMIYA