CKCネットワーク株式会社（本社：愛知県名古屋市名東区 代表：山崎朋宏）が運営する、個別指導塾「ナビ個別指導学院 見附校（新潟県見附市）」は、見附警察署の協力のもと、地域の生徒・保護者を対象とした「親子で学ぶ 交通安全教室」を2026年5月30日（土）に同校にて開催いたします。2026年4月からの自転車取り締まり強化を受け、生徒が自分の身を守るためのルールを学ぶことを目的としています。参加は無料です。

開催の背景と目的

2026年4月1日より自転車の取り締まりが強化され、16歳以上の生徒も「青切符」による反則金の対象となるなど、交通ルールの厳格化が進んでいます。 ”おせっかいな先生たちと「自分でできた！」に導く塾”を掲げるナビ個別指導学院では、学習支援だけでなく通塾や日常における安全確保も教育の一環と捉えています。自転車のルールを正しく理解し「自分の身を自分で守ることができた！」という自信に繋げてほしいという想いから、本イベントを企画いたしました。

イベント概要

日程：2026年5月30日（土）10:00～11:00 会場：ナビ個別指導学院 見附校（新潟県見附市昭和町2-1-9） アクセス：見附警察署前の交差点「まちの駅 ネーブルみつけ」方面へ曲がってすぐ右手。 駐車場完備、自転車通塾も可能です 対象：地域の生徒および保護者の方（保護者のみの参加も可能） 内容：見附警察署の警察官を講師にお招きし、以下の内容を実施します。 （1）自転車運転に関わる交通ルール説明 （2）正しい自転車の乗り方 （3）青切符（交通反則告知書）について 参加費：無料 （事前申込制） 参加特典として見附警察署より受講修了証プレゼント 申し込み方法：下記フォームにご入力ください。 専用フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOSsiFdOg1UoMMKr5vseaj_9o3_NeJl5KIiep5L3Gtkkkk7g/viewform 申し込み締め切り：2026年5月23日（土）終日

ナビ個別指導学院 見附校について

「ほめる指導」でお子さまのやる気を引き出し 、専用のホワイトボードを用いた「個別授業」と学校の先を行く「予習型授業」で成績アップをサポートします 。 見附校では、見附中、見附西中、見附南中、今町中、栄中などの公立中学校 、および長岡・三条エリアの高校まで幅広い指導実績があります。

≪本件に関するお問い合わせ先≫ ナビ個別指導学院 見附校 電話番号：0120-941-967 （受付時間：火～土 12:00～21:00 ） 公式サイト：https://www.navi-school.com/school/niigata/mitsuke/

企業情報

法人名： CKCネットワーク株式会社 代表者： 代表取締役 山崎 朋宏 所在地： 愛知県名古屋市名東区 一社4丁目165 設立： 1990年 事業内容： 教育事業（個別指導塾、集団塾、オンライン指導塾、幼児教室、家庭教師、 通信制高校サポート校の運営）教材、アプリ開発事業 公式サイト：https://www.navi-school.com/