小峰無線電機株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：加藤 健太)は、2026年5月27日(水)より開催される「第3回SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-」に出展。新たに開発したヘリカルアンテナと受信チップが一体となったGNSSユニット「RJHelical-01」を参考出展いたします。





RJHelical-01





今回「第3回SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-」で出展します。「RJHelical-01」は、当社初のヘリカルアンテナでL1、L2を受信可能なタイプになります。u-blox社製ZED-F9Pを内蔵してφ48mm×37.2mm、30gと小型、軽量を実現。ドローンなどでも搭載しやすいサイズです。製品資料は開催までに準備いたします。





【発売情報】

発売予定：2026年夏(予定)

価格 ：未定





底面から見たRJHelical-01

RJHelical-01仕様





「RJシリーズ」は、受信チップとアンテナ一体型のGNSSユニットで、付属のUSBケーブルでPCに接続し、簡単に各アプリでデータを確認することができるものです。これまでの製品ラインナップにはL1、L2対応の「RJF9P2」、L6含む3周波対応の「RJFD9P-L6」と「RJCLAS-L6」がございます。L6を受信できると、通信状況が悪くRTK測位では厳しい環境下でも、単独測位での高精度な位置測位が期待されます。





従来のRJシリーズ





宇宙ビジネスに特化した国際展示会『SPEXA』(主催：RX Japan合同会社)は、宇宙産業に関わる企業・団体が最新技術・製品を展示する専門展示会です。





【開催概要】

「第3回SPEXA」

・会期 ： 2026年5月27日(水)～5月29日(金) 10:00～17:00

・会場 ： 東京ビッグサイト 南展示棟

・小間番号 ： S13-27

・来場登録URL： https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1668465017470222-CG3





ブースではサンプル展示を行い、商談のご相談も承ります。





SPEXAバナー





【会社概要】

会社名 ： 小峰無線電機株式会社

所在地 ： 神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5階

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 健太

設立 ： 1967年(昭和42年)5月

URL ： http://www.kominemusen.co.jp/

事業内容： アンテナ事業、高周波関連事業、ケーブルアセンブリ事業