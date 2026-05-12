今年は20周年！ 夏季限定お天気サイト「ガリ天2026」をオープン！

株式会社IMAGICA GROUP

赤城乳業株式会社（代表取締役社長・井上創太／本社：埼玉県深谷市）と、映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社:東京都港区、代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO:長瀬俊二郎）のグループ会社である株式会社ウェザーマップ（代表取締役社長：森朗／本社：東京都港区）は、氷菓「ガリガリ君」のお天気サイト「ガリ天2026」をオープン(https://gariten.weathermap.jp/)しました。

「ガリ天」は2006年の開始以来、毎年大変ご好評をいただいており、今年で20周年を迎えます。

蒸し暑い梅雨やこれからの夏本番の時期を、全国各地の「ガリガリ君」ファンとともに盛り上げていきます。

◆ 概要

サイト名：「ガリ天2026」

URL：PC版・スマホ版（2026年5月8日～）https://gariten.weathermap.jp/(https://gariten.weathermap.jp/)

◆ サイトの内容

✧ 北海道から沖縄まで全国142地点のガリ指数と、当日・翌日の天気予報を地図上で確認できます。

✧ 全国の観測地点の最高気温ランキングを表示し、10分毎に更新します。

✧ 気象予報士が扮する「お天気マネージャー」による「暑さ対策コメント」や、全国の暑い地点ピックアップ情報を、公式X「@gariten」および、Instagram「weathermap_gariten」で配信します。

✧ 毎年好評の「2週間ガリ指数」を発表します(主要都市・毎週木曜更新)。事前の暑さ対策にもお役立ていただけます。

＜ガリ指数とは？＞

「ガリ指数」とは、各地の気象予測データをもとに、皆さまの「ガリガリ君」欲の上昇を予想するものです。

「1ガリ」から「箱ガリ」までの4段階で、日本地図上に「ガリガリ君」の本数と箱で表示します。毎日の熱中症対策の目安としてもお役立ていただけるコンテンツとなっています。

＜2026年夏の天候大胆予想！＞ 気象予報士・江花 純

ガリ天がスタートした20年前は、気温が現在の平年値を下回る夏が多く、毎年「冷夏」の心配をしていたように思います。

ところが直近3年は、まさに「異次元の暑さ」となっています。この傾向は日本に限りません。世界気象機関（WMO）も、昨年までの3年間が世界平均気温の観測史上「最も暑い3年間」であったと発表しています。

今年の夏もこの高温傾向を引きずっていて、大気や海洋の状況に大きな変化は見られません。強いて懸念材料を挙げるなら、今夏はエルニーニョ現象が発生する可能性があることでしょうか。

統計的にエルニーニョの年は「平年並み～低め」の気温になることが知られていますが、現在は地球全体がすでに「高温の下駄」を履かされた状態です。

仮に低温側に振れたとしても、結果的には「平年並み」の暑さにはなるでしょう。



一時的に気温が下がる日こそが、ちょうどいい「ガリ日和」になるのかもしれません。

ハイ(´∀｀)つ -□

＜株式会社ウェザーマップについて＞

・会社名：株式会社ウェザーマップ

・代表者：代表取締役社長 森 朗

・所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番7号 The Hexagon 5F

・資本金：1,000万円

・事業内容：各種気象情報配信、オリジナル指数、独自予報、全国各地のTV・ラジオ等での天気予報解説・番組制作サポート業務、気象予報士による講習・講演会、気象予報士受験講座

・URL：https://www.weathermap.co.jp/

・Facebook：https://www.facebook.com/weathermap

・X：https://twitter.com/wm_osaru

・YouTube：https://www.youtube.com/@weathermap-movie

＜株式会社IMAGICA GROUPについて＞

1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名：株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO 長瀬 俊二郎

・所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創 業：1935年2月18日

・資本金：1億円

・事業内容：映像コンテンツ事業、映像制作技術サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括。IMAGICA GROUPは、映像の企画から制作、映像編集、配信・流通に至るまでを、グローバルにワンストップでお届けし、エンタテインメントに限らず、産業や医療、さらには学術研究などの幅広い分野へも、映像技術を活用した高品質な製品・サービスを提供しています。



・URL：https://www.imagicagroup.co.jp/

・90周年特設サイト：https://www.imagicagroup.co.jp/90th-anniversary/

・note：https://www.note.imagicagroup.co.jp/

・X：https://twitter.com/IMAGICAGROUP