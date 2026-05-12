トヨタ自動車・サントリーなど大手企業約13社が参画する「キャリア採用説明会」を2026年5～6月に5daysにて開催

株式会社Bloom

株式会社Bloom(本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役:平原 俊幸)は、大手企業に特化した転職/ 中途採用プロダクト「Bloomキャリア登録」の登録者向けに、「人事に直接聞ける！大手企業協働 キャリア採用説明会2026」を2026年5～6月に5daysにわたって開催します。

本イベントでは各社のキャリア採用を担当する人事が登壇し、各社のキャリア採用に関する最新情報をご紹介する他、イベント後半では参加者が各社の人事に直接質問できる座談会を実施し、転職検討者が各社のキャリア採用について知りたいことを直接聞くことでキャリアの検討可能性を広げてもらうことを狙いとしています。

イベント申込みはこちらから :https://event.blm.co.jp/2026_cerdsd5p4f2miv_collabo_bloom株式会社Bloomが運営するサイトに遷移します

■本イベントへの参画企業

※各日程の表記企業名は50音順としています

※申込締切は各日程の当日17:00まで

＜Day1＞5/19(火) 19:00-20:00

サントリーホールディングス × ユニリーバ・ジャパン

＜Day2＞5/26(火) 19:00-20:30

コクヨ × サイボウズ × 村田製作所

＜Day3＞5/29(金) 19:00-20:30

NTT西日本 × デンソー × 富士通

＜Day4＞6/4(木) 19:00-20:30

NTT東日本 × 東京ガス × トヨタ自動車

＜Day5＞6/11(木) 19:00-20:00

KDDI × 三菱ＵＦＪ銀行

■人事担当者へ匿名でのチャットで気軽に質問が可能

本イベントはオンライン（Zoom）形式にて実施します。

イベント後半では、各社人事担当者へ直接質問ができるオンライン座談会を予定しています。

参加者は興味のある企業の座談会に自由に参加でき、オンライン会議システム上のチャット機能で質問が可能。選考方法や働き方など、聞きたいことを匿名で気軽に質問することができます。

■経験にあった募集ポジションがある場合には個別連絡が届く「キャリア登録」システム及びワンクリックで「スカウトを希望する」意思表示をする機能を活用

本イベントを主催する株式会社Bloomでは、大手企業に特化した転職・キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開しています。

転職検討者は気になる大手企業を選択してキャリア情報を登録でき、経験に合った募集ポジションの案内を企業から直接受け取ることができます。

また、転職検討者は企業が募集している求人の中で興味のある求人があった際にワンクリックで「スカウトを希望する」意思表示が可能です。企業側は「転職検討者がどの募集ポジションに興味を持っているか」を把握した上で募集要件に近い経験を持つ人材に個別のスカウトを行える環境を実現しています。

イベント申込みはこちら :https://event.blm.co.jp/2026_cerdsd5p4f2miv_collabo_bloom株式会社Bloomが運営するサイトに遷移します

■「Bloomキャリア登録」について

「Bloomキャリア登録」は、大手企業に特化した転職・キャリア採用プロダクトです。転職検討者は気になる大手企業を選択してキャリア情報を登録でき、経験に合った募集ポジションの案内を企業から直接受け取ることができます。約70社に導入されており、トヨタ自動車、三井物産、住友商事、サントリーホールディングス、花王、KDDI、楽天グループ、NTTドコモ、野村證券、三菱地所、三井不動産など、多くの企業で活用が進んでいます。

サービスサイト：https://career.blm.co.jp/

■会社概要

会社名 :株式会社Bloom

設立年月 :2018年4月

代表者 :平原 俊幸

所在地 :東京都渋谷区代々木1丁目58-11 中沢ビル4F

事業内容:大手企業特化型の転職/キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」の開発・提供

URL：https://www.blm.co.jp