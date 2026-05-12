シミケアの常識を覆す「8日間の革新」。次世代シミ排出プログラム「NEWTON（ニュートン）」誕生。

合同会社Growth plus

美容・健康商材の企画開発を行う合同会社Growth plus（所在地： 東京都中央区日本橋3-2-14 新槇町ビル別館第一 １階 代表：斉藤ゆかり）は、

長年の肌研究と独自の「温潤療法」の知見を融合させた、

プロフェッショナル専用シミケアプログラム「NEWTON（ニュートン）」を、

2026年4月より全国のエステサロン・クリニック向けに本格展開いたします。

■ 肌の悩み第1位「シミ」に対し、第3の選択肢を提示

多くの女性が抱える「シミ」の悩み。これまでは「即効性はあるがリスクや痛みを伴う医療レーザー」か、

「安心だが変化を実感しにくいホームケア化粧品」の二極化が続いてきました。 「NEWTON」は、

その中間領域を埋める第3の選択肢として開発されました。

■ 革新の「物理的アプローチ」：メラニンを封じ込めて押し出す

NEWTONは、化学的な漂白ではなく、肌本来の再生サイクル（ターンオーバー）を強力に

バックアップすることで、停滞したメラニンを古い角質とともに物理的に押し上げるプログラムです。

■ 専門性を担保する「徹底した教育の標準化」

NEWTONは、高度な技術と知識を必要とするプログラムだからこそ、

導入店様に対する教育体制を最優先事項として構築しています。

メーカー直接指導による理論習得：全ての導入店に対し、メーカー主導の「オンライン座学講習」を義務化。皮膚科学の基礎から、NEWTON独自のメソッドで正確な知識の習得を徹底します。 認定制度（ディプロマ発行）の導入：講習を修了し、一定の基準を満たした施術者のみにディプロマを発行。理論を熟知したプロフェッショナルのみが取り扱える体制を整えることで、エンドユーザーに最高水準の安心と安全を提供します。 実技指導との連携：座学による理論と、現場での実技指導を組み合わせた独自の教育カリキュラムにより、個々の肌質に合わせた最適なアプローチを標準化。施術者の経験に左右されない、高い再現性と結果の安定を実現しました。

【販売代理店様の募集について】

Growth plusでは、現在、本プログラムのビジョンに共感し、共に全国のサロン様へ「NEWTON」を

広めていただける販売代理店パートナー様を募集しております。

「専門性の高い教育体制を強みにしたい」「サロンの技術水準向上を支援したい」とお考えの

法人様・個人様は、下記のお問い合わせ窓口よりお気軽にご連絡ください。

詳細な資料送付および導入説明会のご案内をさせていただきます。

▼販売代理店・導入に関するお問い合わせはこちら

Growth plus 事務局 担当宛 [https://lin.ee/Wi66eLm]

販売代理店・導入に関するお問い合わせ公式ライン

【会社概要】

社名：合同会社Growth plus

所在地： 東京都中央区日本橋3-2-14 新槇町ビル別館第一 １階

代表者：斉藤ゆかり

事業内容：美容商材開発・製造、コンサルティング業務

【本件に関するお問い合わせ先】

Growth plus 事務局

Email：[growthplus636@gmail.com]

URL：[https://new-ton.tokyo/]