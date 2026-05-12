6月6日(土)「インクルーシブフットボールフェスタ広島2026」を開催！

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟（東京都文京区・会長 北澤豪／JIFF）と一般社団法人広島県インクルーシブフットボール連盟（広島県広島市・会長 坂光徹彦／HIFF）は、サッカーを通じた共生社会の実現に向け、2026年6月6日（土）に広島市立広島特別支援学校（広島県広島市）で「インクルーシブフットボールフェスタ広島2026」を開催します。

本イベントの開催は6回目で、これまでに続き地元企業の協賛やサンフレッチェ広島（Jリーグ）、サンフレッチェ広島レジーナ（WEリーグ）、A-pfeile広島（障がい者サッカーチーム）等の協力を得て開催いたします。

第1部では小学生を対象に障がいの有無に関わらず一緒に楽しむ「まぜこぜサッカー」を、第2部ではだれでも参加できる「まぜこぜウォーキングフットボール」を行うほか、第1部、第2部ともに障がい者サッカー体験会をあわせて実施します。また、当日はゲストとしてサンフレッチェ広島の森崎浩司アンバサダーとサンフレッチェ広島レジーナの近賀ゆかりアンバサダー、JIFF北澤豪会長が来場し、参加者と一緒に楽しみます。

前回「インクルーシブフットボールフェスタ2025」の様子

＜「インクルーシブフットボールフェスタ広島2026」開催概要＞

■趣旨：障がいの有無に関わらず混ざり合える共生社会の実現に向け、

サッカーを通じて障がい児・者と健常児・者との相互理解の機会をつくる

■日時：2026年6月6日（土）完全入替制

【第1部】10:00～12:30：まぜこぜサッカー、障がい者サッカー体験会

【第2部】13:30～17:00：まぜこぜウォーキングフットボール、障がい者サッカー体験会

※スケジュールは一部変更となる可能性がございます。

■会場：広島市立広島特別支援学校 体育館（広島市南区出島4-1-1）

■内容：

１.まぜこぜサッカー：障がい児も健常児も一緒になって混合チームで行うサッカーです。

２.障がい者サッカー体験会：アンプティサッカー(切断障がい)、ブラインドサッカー・ロービジョンフットサル(視覚障がい)、電動車椅子サッカー、デフサッカー(聴覚障がい)の4種目を体験できるプログラムです。

３.まぜこぜウォーキングフットボール：障がいの有無、種別、年齢、性別問わず、混合チームで行う歩くサッカーです。

■参加対象：

１.まぜこぜサッカー（第１部・第２部）※定員｜小学生 各24名

小学生（障がい有無・種別に関係なく自立歩行ができる人）

２.障がい者サッカー体験会（第１部・第２部）※来場者全員／申込不要

障がいの有無や自立歩行の可否に関係なくだれでも参加可

３.まぜこぜウォーキングフットボール（第２部）※定員｜56名

障がいの有無、年齢、性別等を問わずだれでも参加可

■参加費：無料 ※参加者にTシャツプレゼント

■お申込み： https://www.jiff.football/news/iff-hiroshima-2026/

■主催：一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟（JIFF）

一般社団法人 広島県インクルーシブフットボール連盟（HIFF）

■協力：サンフレッチェ広島／サンフレッチェ広島レジーナ／A-pfeile 広島 ほか

■協賛：東京海上日動火災保険株式会社／マツダ株式会社／共栄美装株式会社／ピーエス・コンストラクション株式会社／医療法人昭和 原田整形外科病院／三菱地所レジデンス株式会社 中国支店／株式会社マリモソーシャルソリューションズ／広島ガス株式会社／明治安田生命保険相互会社 広島支社／三菱電機株式会社 中国支社／三菱地所株式会社 中四国支店／三菱UFJ信託銀行株式会社 広島支店／株式会社三菱UFJ銀行 広島支店／株式会社クボタ 中四国支社／ヒロマツホールディングス株式会社／株式会社ひろぎんホールディングス／広島市信用組合／学校法人石田学園 広島経済大学／株式会社アンフィニ広島／株式会社大野石油店／トライバンド株式会社／株式会社藤本コーポレーション／株式会社ビーライズ／株式会社 U建築設計事務所／ユウベル株式会社／JR西日本プロパティーズ株式会社 中国・九州支社／新和金属株式会社／SOMPOひまわり生命保険株式会社 広島支社／株式会社ユニサス

■サプライヤー：株式会社山陽標識製作所／株式会社やまだ屋

一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟（JIFF）について https://www.jiff.football/

日本障がい者サッカー連盟は、国内の障がい者サッカー競技団体*の活動をサポートする中間支援組織です。公益財団法人日本サッカー協会（JFA）の関連団体で、JFAと協働し、理念に掲げている共生

社会の実現と国内の障がい者サッカー競技団体の強化・普及を推進しています。

＊=日本アンプティサッカー協会（切断障がい）、日本CP サッカー協会（脳性麻痺）、日本ソーシャルフットボール協会（精神障がい）、日本知的障がい者サッカー連盟（知的障がい）、日本電動車椅子サッカー協会（重度障がい）、日本ブラインドサッカー協会（視覚障がい）、日本ろう者サッカー協会（聴覚障がい）、日本ドワーフサッカー協会（低身長症/2025年10月～準加盟）

一般社団法人 広島県インクルーシブフットボール連盟（HIFF）について https://hiff.football/

広島県における障がい者サッカーの総括団体として、 7つの障がい者サッカー競技と連携し、普

及・発展、競技力の向上に努め、障がいの有無に関わらず、「誰もが」「共に」スポーツの価値を

享受し、活力ある共生社会の創造（＝サッカーを楽しめる「インクルーシブ*」な環境づくり）を

目指します。

＊＝「インクルーシブ」とは、すべてを含んだ、包含するという意味です。

以上