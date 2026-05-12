【最新刊、予約開始！】SNS総フォロワー数76万人超！ 『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭』シリーズ（B.B軍曹：著）の最新第4巻が7月31日に発売。直近刊の第3巻は、続々重版で4刷決定！

株式会社主婦と生活社

新刊のご案内です。

株式会社主婦と生活社（本社：東京都台東区）は、コミックエッセイ『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭』第4巻の予約販売を、2026年5月12日（火）より全国の書店・ネット書店にて開始いたしました。

●左の書影：シリーズ第1巻 ●中央の書影：シリーズ第2巻（※1巻と2巻を並べて置くと「１枚絵」に！） ●右の書影：シリーズ第3巻

重版続々の話題作『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭』シリーズ、待望の第4巻が発売決定！

本シリーズは、つい“自分反省会”をしてしまいがちな【妻・軍曹】と、どんな“ネガティブ”もひと言でプラスに変える【夫・髭】との日常を描いた、自己啓発系コミックエッセイです。

ストレスの多い現代社会の中で、思わずクスっと笑えて、気持ちが少し軽くなる――そんな“読むご自愛”として、多くの読者に支持されています。

「読んだあと、自分にちょっとやさしくなれる気がしました」

「落ち込んでいたのに、気づいたら少し笑っていました」

「“こんなふうに考えられたらいいな”が詰まっている一冊です」

既刊3巻について、多くの読者から大きな反響をいただき、最新作となる第4巻が2026年7月31日（金）に発売が決定いたしました。

さらに、シリーズ１・２巻目に続き、直近刊の第3巻「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編も、発売後から継続的に反響を集め、このたび4刷重版が決定！ シリーズの勢いをさらに加速させています。

＜好評既刊情報はコチラに！＞

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全世界のがんばる人へ向けて――。

日常にあふれるあらゆるネガティブを、“自己肯定感爆上げ”の請負人・夫【髭】が今作でも軽やかにポジティブ変換していきます。

一見ネガティブに見えるできごとも、視点を少し変えるだけで“前に進んだ証”に変わる――そんな髭の言葉が、読者の心をフッと軽くします。

うまくいかない日も、落ち込む瞬間も、

「そんな見方があったのか」と思えるひと言で、世界の色が少し変わる。

読後、ふっと肩の力が抜けて、また前を向ける――そんなやさしい変化を届ける一冊です！

「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編より▶▶▶▶▶【相手を動かす夫の伝え方】

【最新刊（第4巻）の書誌情報】

『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭』４巻（仮）

■著者：B.B軍曹

■発売日：2026年7月31日（金）

■価格：1540円（税込）

■ISBN：978-4-391-16820-4

■発行元： 主婦と生活社

［Amazon］https://amzn.asia/d/035q2c7y

［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18632425/?l-id=search-c-item-img-01

【著者プロフィール】

B.B軍曹（ビービーグンソウ）

薬剤師・漫画家・化粧品ブランド「msl」開発者。大学薬学部卒業後、病院勤務を経て、SNSでコミックエッセイの発信を開始。現在、SNS総フォロワー数は約76万人に達する。代表作『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭』では、夫婦の会話を通して、日常に潜む悩みやネガティブな感情をユーモアと温かさで捉え直す独自の作風を確立。SNSで大きな反響を呼び、Yahoo!ニュースをはじめとするニュースサイトにも多数掲載される。東京都防災ホームページにて防災啓蒙漫画を執筆するなど、エンターテインメントにとどまらない社会的な発信も行っている。

2026年3月には、自身初となる個展「全てのネガティブをプラスに変える展」を東京・表参道で開催。企画・構成・演出まで自らフルプロデュースし、開幕前にチケットは完売。会期3日間で来場者数2,100人を突破したほか、会場で販売された原画も完売するなど、SNS発の表現をリアルな体験へと拡張する新たな活動として注目を集めた。

化粧品ブランド「msl」では、自ら開発・監修を行い、薬剤師としての知見を生かした商品を展開。漫画・言葉・アート・プロダクト開発を横断しながら、「ネガティブをプラスに変える」表現を多方面で届けている。

【Instagram/@b.bgunso】https://www.instagram.com/b.bgunso/

【X/@B_B_Sergeant】https://x.com/B_B_Sergeant

【TikTok/@b_bgunso】https://www.tiktok.com/@b_bgunso

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