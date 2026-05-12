仮面ライダーガヴ出演のイケメン俳優・滝澤諒が、熊プロをおんぶして体重測定！？『つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』５月16日（土）23:00～放送

吉本興業株式会社

BSよしもとで放送されている紅しょうがの冠番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:00～）。５月16日（土）の放送回では、ゲストに注目度の高いイケメン俳優である滝澤諒（たきざわ りょう）が登場します。

稲田が最近行ったという、「官僚合コン」の話からオープニングスタート

紅しょうがの2人によるオープニングトークでは、熊元プロレスが「風のうわさで……稲田さん、官僚との合コンがあったと聞いてますけど」と切り出します。その合コンには、稲田と仲のよい女芸人たち（カーネーション吉田、スパイク松浦、パ―パーあいなぷぅ、納言薄幸）が参加していたそうで、メンバーを聞いただけでも何かが起こりそうな予感。はたして、どんなエピソードが出てくるかお見逃しなく！

今回のゲストは、『仮面ライダーガヴ』への出演などで注目を集めた俳優の滝澤諒。小学5年生のときに劇団四季の『ライオンキング』でヤングシンバを務めたことからこの世界に入っているため、芸歴でいうと紅しょうがの先輩にあたるという“年下の先輩男子”になります。プロフィール紹介では、趣味に「お酒・香水」とあり、熊プロはそんな滝澤からいい匂いがすることに触れて「がっつり“漢”という感じの匂いじゃなく、さわやかな。私から香っているのかしら？と思わせる」と表現。その流れで、なぜか熊プロの腕の匂いを滝澤&稲田が嗅ぐという謎の展開になります。

滝澤の特技「おんぶで体重を量れる」で、熊プロの体重を当てろ！

番組後半では、滝澤がZepp Shinjukuでワンマンライブを開催し、曲を20曲披露しただけでなく、朗読劇まであったということを聞き、熊プロの知り合いの伝説のアイドル「くまま」の話に飛び火します。稲田によると「くままは持ち曲が1曲なので、それだけをひっさげて全国まわってます」と聞かされた滝澤は、くままの存在を知らなかっただけに「……その、引きは曲じゃないってことですか？」と純粋なギモンを口にして稲田を笑わせます。そして、その後、くままの唯一無二な世界観を聞いた滝澤が「僕、目標ができました！ くままfeat.で曲が作りたい！」と言い出して…… 。

さらに、プロフィールにある「おんぶで重さが量れる」という特技を、熊プロで挑戦してみることに。しかし、しゃがんだ状態からおんぶして立ち上がろうとした滝澤に事件発生！ おんぶの仕方を変えようとしますが、果たして持ち上げることができるのか！？ 苦悶の表情を見せる滝澤を見て、大爆笑の稲田。気を遣って予想体重を小声で言おうとするも、ハッキリ聞こえてしまい、熊プロからダメ出しを受ける滝澤の表情は必見です！

紅しょうがが“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと、食べて飲んでトークする『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:00より放送。見逃し配信もあるのでそちらもぜひチェックしてください！

【番組情報】 つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：５月16日（土）23:00～23:30

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト： 滝澤 諒

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/（無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984