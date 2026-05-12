【初開催】ゴルフの魅力を次代へ繋ぐ新イベント『ゴルフのミライ』が始動

株式会社中日新聞社

中部地区にて、ゴルフの未来を育む新イベント『CKDインビテーショナル ゴルフのミライ』を開催します。

舞台は改修を経て生まれ変わった春日井カントリークラブ東コース。ゴルフ界を牽引してきたレジェンドプロが集結し、予選を勝ち抜いたアマチュア、将来を担うジュニアと同じ組でプレーし、円熟の技とゴルフへの情熱を伝えます。人生100年時代、世代を超えてゴルフの魅力を次代へ繋ぐ新たな試みにご期待ください。

本戦の舞台は改修を経て生まれ変わった春日井CC東コース

桑原克典プロ

中部プロゴルフ協会会長 桑原克典プロ

「ゴルフ文化が根付く愛知で開催される『ゴルフのミライ』。ベテランの技巧を次世代やアマチュアのプレーヤーが間近で吸収し、自身の糧とする継承の場にしたいと考えています。競技としての真剣勝負はもちろん、ゴルフが持つ多彩な魅力を再発見できるイベントを目指します。未来へ繋がる挑戦をぜひお楽しみに！」

CKDインビテーショナル ゴルフのミライ2026

＜本戦情報＞

◆主催：中日新聞社、中日スポーツ

◆日程：2026年11月3日（火・祝）・4日（水）

◆会場：春日井カントリークラブ (https://kasugai-cc.jp/)東コース

〒480-0302 愛知県春日井市西尾町1071

◆競技方法：プロ：2日間競技 11月3日（火・祝）・4日（水） 36ホールストロークプレー

アマ：1日競技 11月3日（火・祝）男子ミッドアマチュア・女子・ジュニアの各部

18ホールストロークプレー

11月4日（水） 男子シニア・男子ミッドシニア・男子グランドシニアの各部 18ホールストロークプレー

◆参加資格：《アマの部》男子＝予選会の上位入賞者

女子＝「中部女子ミッドアマチュア・シニア・グランドシニア」の上位各3名

《ジュニア》中学・高校生で「中部ジュニア（6/27、28）」の上位各5名

◆参加費用：《男子アマ》22,000円＋プレー代 《女子・ジュニア》プレー代のみ

＜予選会の開催について＞

夢の本戦でレジェンド達と同じ組でプレーできるのは、予選を勝ち抜いた精鋭のみ。本戦への切符をかけた「予選会」の出場者を募集します。予選会場となるのは、中日カントリークラブ(https://www.chunichi-cc.com/)（三重県鈴鹿市）と日清都カントリークラブ(https://nissin-miyako.co.jp/)（京都府宇治市）。2会場4日間の予選会でミッドアマからグランドシニアまでの参加者を募集します。皆さまの挑戦をお待ちしています。詳細はHPから。

＜出場予定プロ＞

倉本 昌弘、水巻 善典、渡辺 司、羽川 豊、川岸 良兼、深堀 圭一郎、

手嶋 多一、桑原 克典、藤田 寛之、丸山 茂樹、田中 秀道、宮本 勝昌ほか 計３０名

※出場予定プロ情報は順次公開します

CKDインビテーショナル ゴルフのミライ

https://golf-no-mirai.com/(https://golf-no-mirai.com/)

公式HPより詳細をご覧いただき、貴媒体にてご掲載下さいますようお願い申し上げます。