Ragate株式会社、ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社「D1キックオフイベント」に登壇　― AI駆動開発の実践知を、講演とデモで共有 ―

Ragate株式会社

Ragate株式会社(https://www.ragate.co.jp/)（以下、ラーゲイト、所在地：東京都中央区、代表取締役：益子竜与志、ITコンサルティング事業部 部長 柳澤大志）は、2026年4月24日に開催されたＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（以下、ARI）の社内イベント「D1キックオフイベント」に登壇しました。



当日は、ラーゲイトの ITコンサルティング事業部 部長 柳澤による講演と、代表取締役 益子によるデモンストレーションの2部構成で、AI駆動開発の最新実践例を紹介。エンジニア、PM、PMOなど約250名の参加者に向けて、現場で再現可能なAI活用の具体像を共有しました。

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登壇概要

登壇資料表示

本登壇は「あなたのエンジニア人生 AIで10倍面白くなる」を全体テーマに実施しました。

ラーゲイトは、AI導入をツールの話に留めず、個々人の働き方・生産性・キャリア価値の変革につなげる視点で講演を構成しました。

講演パート（前半） AI駆動開発の現在地と実務インパクト

登壇中の柳澤（左）益子（右）

前半では、AI駆動開発の実態を「AIに任せる開発」ではなく、「人間の判断力とレビュー力を中心に、実装・検証・文書化を加速する開発手法」として解説。

あわせて、導入初期に起こりがちな失敗（プロンプト設計不足、運用定着不足、検証工程の軽視）と、その乗り越え方を実例ベースで共有しました。

また、要件定義・設計・見積もりなど上流～中流工程こそAI活用余地が大きいことを示し、炎上リスクの低減、ミドルレイヤー負荷の軽減、請負案件における収益性改善への寄与を提示しました。

デモパート（後半）：業務に直結するAI活用を実演

DEMOを実演する益子

後半では、実運用を想定した2つのデモを実施しました。



1つ目は、OpenClaw × Claude環境での業務自律化デモ。Slack経由の指示から、ドキュメント生成やコード修正、PR作成までを一連で実演し、スキル定義による再現性確保の有効性を紹介しました。



2つ目は、Cursor × MCP × RAGを活用した開発デモ。AWSドキュメント参照を踏まえたIaC初版生成、料金試算の自動化、API設計～実装の高速化を示し、「人間は指示とレビューに集中し、定型作業はAIに委ねる」という実践モデルを共有しました。

参加者へのメッセージ

ラーゲイトは、AI活用の価値は“完璧な初回成果”ではなく、“試して失敗し、改善を回せる組織と個人”にあると考えています。

今後も、勉強会・実践支援・共同検証を通じて、ARIをはじめとするパートナー企業のAI駆動開発推進を継続的に支援してまいります

ラーゲイトの考察と今後の展望

ラーゲイトは今後、AI駆動開発を一過性の取り組みとしてではなく、現場に根付く実践知として定着させることを目指してまいります。単なるツール導入にとどまらず、業務文脈に即したスキル設計や、MCP・RAGを組み合わせた再現性の高い開発基盤づくりを通じて、日々のプロジェクトにおける生産性と品質の両立を支援していきます。

また、要件定義・設計・実装・運用までを分断せずにつなぐ改善サイクルを重視し、現場で「使える」AI活用の標準化を推進します。勉強会や共同検証、ナレッジ共有の機会を継続的に設けることで、個人と組織の双方が学習し続けられる環境を整え、パートナー企業の高付加価値化に中長期で貢献してまいります。

▶サービスの詳細・お問い合わせはこちら(https://www.ragate.co.jp/service/copilot-studio)

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社



ARIは、クラウド技術とデータ・AI活用によるビジネストランスフォーメーションデザイナーとして社会変革をリードするDX企業です。「BX designer（ビジネストランスフォーメーションデザイナー）」として、お客様の創造的なビジネスゴールの実現に向け、DX化のためのデジタルシフト、クラウドシフト、データ・AI活用支援等、顧客の課題解決に向けたサービスを提供しております。

BXを実現するサービスブランドとして、クラウド技術の導入および最適化の支援から構築・運用まで提供する「クラウド総合活用支援サービスcnaris（クナリス）」と、データドリブンによるテーマ策定からデータ収集、可視化、分析、AI導入を提供する「データ・AI活用支援サービスdataris（デタリス）」を展開しています。



社名： ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（略称：ARI）

設立： 2010年1月

代表者： 代表取締役社長 武内 寿憲

上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：5578）

資本金： 1億4,356万円（2026年2月末現在）

従業員数： 社員数599名 グループ社員計801名（2026年2月末現在）

事業内容： クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業

URL： https://ari-jp.com

企業情報

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119123/table/90_1_32fe9ae3eaf825a3f8a0f2be8f3de47c.jpg?v=202605130551 ]- 定額制テクノロジーアドバイザリー支援(https://www.ragate.co.jp/service/tech-advisory)- DIGITAL PMI支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/digital-pmi)- 【AWS FTR認定】AI駆動型クラウドマイグレーション支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/cloud-migration)- M&A ITデューデリジェンス支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/it-due-diligence)- 【AWS FTR認定取得】AX戦略策定から組織定着までの一気通貫伴走支援(https://www.ragate.co.jp/service/ax-strategy)- AIバイブコーディングで実現するMVP構築支援(https://www.ragate.co.jp/service/mvp-vibe-coding)- 成果報酬型RFP作成・ベンダー選定支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/rfp-vendor-selection)- 脆弱性診断・負荷試験ワンストップ支援(https://www.ragate.co.jp/service/security-load-testing)- Copilot Studio導入・内製化支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/copilot-studio)