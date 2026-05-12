「走って、食べて、盛り上がる！」“梅雨を吹き飛ばす”人気イベント『BBQリレーマラソン in 宇部ときわ公園 2026』開催決定！エントリー受付中

株式会社ITADAKI

株式会社ITADAKI（広島県広島市）が企画・運営する「BBQリレーマラソン実行委員会」は、2026年6月14日（日）、ときわ公園にて『BBQリレーマラソン in 宇部ときわ公園 2026』を開催いたします。現在、公式サイトにてエントリーを受付中です。

本イベントは、“走る”だけでは終わらない、新感覚のリレーマラソンイベント。

1周約800mの特設コースを、仲間とたすきをつなぎながら3時間走り、ゴール後にはみんなでBBQを楽しめる、スポーツとグルメを融合した体験型イベントです。

「速さ」より「楽しさ」重視！初心者でも参加しやすいリレーマラソン

本大会は、ランニング初心者やファミリーでも参加しやすいのが特徴です。

1周約800mの周回コースのため、無理なく走ることができ、1人1周から交代OK。走る順番や回数も自由なので、「みんなでワイワイ楽しみたい」というチームにぴったりです。

さらに、仮装参加も可能。

毎年、ユニークなコスチュームで会場を盛り上げるチームも多く、「走るイベント」というより“1日楽しめるアウトドアイベント”として人気を集めています。

ゴール後は“手ぶらBBQ”で打ち上げ！

本大会最大の魅力は、レース後に楽しめる本格BBQ。

「手ぶらでBBQセットプラン」では、黒毛和牛カルビやホルモン、豚トロ、焼き野菜など豪華食材を大会側が用意。タープ・コンロ・イスなどの備品も完備されているため、準備不要で気軽にBBQを楽しめます。

職場の親睦イベントとしてはもちろん、友人グループやファミリーでの休日レジャーとしてもおすすめです。

「職場の交流」「家族の思い出づくり」にも最適

大会には以下3部門を用意しています。

・一般の部

・ファミリーの部

・職場の部

職場の同僚や取引先同士で参加できる「職場の部」は、チームビルディングや福利厚生イベントとしても注目されています。

また、ファミリー部門では中学生以下を含むチーム編成で参加可能。

親子でたすきをつなぎながら、一緒にゴールを目指す特別な体験を楽しめます。

先着50チーム限定！人気のBBQプランは早期締切の可能性も

「手ぶらでBBQセットプラン」は先着50チーム限定。

例年人気のため、早期締切となる可能性があります。

エントリー期間は2026年5月31日（日）23:59まで。

参加を検討している方は、早めの申し込みがおすすめです。

＜開催概要＞

大会名 ：BBQリレーマラソン in 宇部ときわ公園 2026

開催日時 ：2026年6月14日（日）9:30スタート

会場 ：宇部市 ときわ公園

種目 ：3時間耐久リレーマラソン（1周約800m）

エントリー期間 ：2026年2月17日（火）～2026年5月31日（日）

公式サイト：https://bbqrelay-tokiwa.com/

＜お問い合わせ先＞

BBQリレーマラソン実行委員会（株式会社ITADAKI内）

TEL：082-299-1885

MAIL：公式サイトお問い合わせフォームより