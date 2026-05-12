父の日の贈り物に、ひと工夫を。『マイのし紙』父の日向けデザインを追加。～父の日ありがとうキャンペーンも実施中～

株式会社サムライソードコンビニプリントサービス『マイのし紙』に父の日向けの新デザインが追加！

コンビニプリントサービス『マイのし紙』は、このたび父の日向けの新デザインを追加し、サービスをリニューアルいたしました。

父の日の贈り物に想いを添えることで、より心のこもったギフトに仕上がります。

サービスサイト：https://mynoshigami.net

■ 父の日は日頃の感謝を伝える機会 「ありがとう」の想いを形に

6月の父の日は、普段なかなか伝えられない感謝を届ける大切な機会です。

日々家族を支えてくれているお父さんへ、「ありがとう」の気持ちを込めた贈り物を贈る方も多いのではないでしょうか。

父の日のギフトだけでなく、日頃の御礼やお祝い、御挨拶などさまざまなシーンにおいて、気持ちを丁寧に伝える手段として熨斗紙は広く利用されています。

オリジナルメッセージを添えた熨斗紙で、想いが伝わる特別な贈り物にしてみませんか。

■ こんなシーンにおすすめ

- 父の日のギフトに- 日頃の感謝を伝える贈り物に- 御礼やご挨拶の品を贈る際に

のし紙を添えることで、想いがしっかり伝わる贈り物に仕上がります。

■ 父の日ありがとうキャンペーン実施中

キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」

2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）23:59まで、「父の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。

期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.myseriesprint.com/cp/6

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/