父の日の贈り物に、ひと工夫を。『マイのし紙』父の日向けデザインを追加。～父の日ありがとうキャンペーンも実施中～
株式会社サムライソード
コンビニプリントサービス『マイのし紙』に父の日向けの新デザインが追加！
- 日頃の感謝を伝える贈り物に
- 御礼やご挨拶の品を贈る際に
キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」
コンビニプリントサービス『マイのし紙』に父の日向けの新デザインが追加！
コンビニプリントサービス『マイのし紙』は、このたび父の日向けの新デザインを追加し、サービスをリニューアルいたしました。
父の日の贈り物に想いを添えることで、より心のこもったギフトに仕上がります。
サービスサイト：https://mynoshigami.net
■ 父の日は日頃の感謝を伝える機会 「ありがとう」の想いを形に
6月の父の日は、普段なかなか伝えられない感謝を届ける大切な機会です。
日々家族を支えてくれているお父さんへ、「ありがとう」の気持ちを込めた贈り物を贈る方も多いのではないでしょうか。
父の日のギフトだけでなく、日頃の御礼やお祝い、御挨拶などさまざまなシーンにおいて、気持ちを丁寧に伝える手段として熨斗紙は広く利用されています。
オリジナルメッセージを添えた熨斗紙で、想いが伝わる特別な贈り物にしてみませんか。
■ こんなシーンにおすすめ- 父の日のギフトに
- 日頃の感謝を伝える贈り物に
- 御礼やご挨拶の品を贈る際に
のし紙を添えることで、想いがしっかり伝わる贈り物に仕上がります。
■ 父の日ありがとうキャンペーン実施中
キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」
2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）23:59まで、「父の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。
期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。
▼キャンペーン詳細はこちら
https://cp.myseriesprint.com/cp/6
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/