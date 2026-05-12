7割超の社員が“隠れAI”化する、2026年生成AI導入の皮肉な実態1,011名に調査した『生成AI導入のジレンマ白書 2026』をアクトが公開

株式会社アクト

■ 概要

サイバーセキュリティ事業を展開する株式会社アクト（本社：東京都文京区、代表取締役：小林 智彦）は、企業における生成AI活用の実態を調査した「生成AI導入のジレンマ白書 2026(https://act1.co.jp/documents/gen-ai-security-survey/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=gen-ai-survey)」を本日公開いたしました 。本白書は、経営層と一般会社員の合計1,011名を対象とした調査に基づき、「生成AI」の利用について、組織内に潜むガバナンスの断絶と「見えないセキュリティリスク」の実態を明らかにしたものです 。

そして、この調査結果を踏まえ、アクトは安全なAI活用を可能にする「Prompt Security(https://act1.co.jp/cyber-security/prompt-security/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=lp_prompt-sec)」の取り扱いを開始します。

■ 生成AI導入のジレンマ白書 2026

現場がAI活用を諦めてしまう「見えない生産性損失」の具体的な要因など、生成AI推進担当者が知るべき調査データを掲載しています。

「3つのジレンマ」：経営層はブレーキ、現場は隠れてアクセル



1. 管理のパラドックス：ルールを待てない現場の独走

経営層が「未整備」を理由に足踏みする裏側で、すでに現場社員の73.1%が会社非公認のAIツール（シャドーAI）を利用しているという衝撃的な実態が判明しました 。



2. セキュリティの死角：経営層の懸念と現場の不安

経営層の多くが「機密データの漏洩」を最大のリスクと捉える一方で 、現場の社員もまた9割近くが「恐怖心」を抱えながらAIを利用しているという、精神的負荷の高さが浮き彫りになりました 。



3. 突破口への渇望：8割超が求める「技術による解決」

経営層の83.4%、一般社員の84.5%という圧倒的多数が、ある「特定の技術的な安全装置」さえあれば、AI活用を一気に加速させたいと考えています 。その「共通の期待」の正体とは何かに迫ります。

ダウンロードはこちら＞(https://act1.co.jp/documents/gen-ai-security-survey/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=gen-ai-survey)



調査名称：生成AI導入のジレンマ白書 2026

調査期間：2026年4月15日～16日

調査対象：従業員数100名～999名の企業に所属し、生成AIを活用している層（経営層、一般社員）

有効回答数：1,011名（経営層：505名、一般社員：506名）

調査方法：インターネットによるアンケート

■ 解決策：生成AI専用セキュリティ「Prompt Security」提供開始

調査結果で見えた「人の判断に依存するAIガバナンス」の限界を打破するため、アクトは「Prompt Security for Employees」の提供を本日から開始します。



「Prompt Security for Employees」は、エージェントまたはブラウザ拡張機能を入れるだけで、既存の業務フローやネットワーク構成を一切止めることなく、瞬時に安全な生成AIセキュリティ環境を構築できるソリューションです。

【製品の主な特徴】

・リアルタイム・データ保護： プロンプトに含まれる機密情報を瞬時に検知・マスキング。

・シャドーAIの可視化： 組織内で「いつ、誰が、どのAIで、何を話したか」を透明化。



製品ページはこちら＞(https://act1.co.jp/cyber-security/prompt-security/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=lp_prompt-sec)



※最新UIとデモ映像を公開

生成AI導入のジレンマ白書 2026 LP(https://act1.co.jp/documents/gen-ai-security-survey/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=gen-ai-survey)、および、Prompt Security 製品ページ(https://act1.co.jp/cyber-security/prompt-security/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=lp_prompt-sec)からのダウンロード資料にて、直感的な管理画面や、物理的に情報を守る防御デモ映像をご覧いただけます。

■ 株式会社アクトについて



1994年の創立以来、社会のIT化に対応し、お客様へその時代に合わせた最適なソリューションを提供してまいりました。今後も『時代の先を見据えた』ITソリューションベンダーとして、「安全に便利で変化に強い社会の実現」に貢献していきます。また、「人ありき」の理念のもと、最新テクノロジーと専門家による血の通ったサポートを融合。2026年の複雑化するサイバー環境において、日本企業の成長を技術と運用の両面から守り抜きます。

所在地：東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル6階

代表者：代表取締役 小林 智彦

URL：https://act1.co.jp/