数量限定モデル「ハイドロコンクエスト コモンウェルスゲームズ」が「ロンジン 表参道 ポップアップ ～ハイドロコンクエスト コンセプトストア～」で2026年6月6日（土）から国内先行発売開始

スウォッチ グループ ジャパン株式会社 ロンジン事業本部

190年以上の歴史を誇るスイスの時計ブランド『ロンジン』は、2026年6月6日（土）から8月26日（水）まで、「ロンジン 表参道 ポップアップ ～ハイドロコンクエスト コンセプトストア～」をオープンいたします。それを記念し、初日6月6日（土）より、新世代モデルが世界中で話題を集める「ハイドロコンクエスト」コレクションの数量限定モデル「ハイドロコンクエスト コモンウェルスゲームズ」を国内先行発売します。

この限定モデルは、『ロンジン』がオフィシャルタイムキーパー及びオフィシャルパートナーを担う世界最大級の総合スポーツイベントの一つ「コモンウェルスゲームズ グラスゴー2026」（2026年7月23日（木）から8月2日（日）まで）のオフィシャルウォッチです。人気の新世代モデルをベースに、各サイズ（39mm／42mm）を全世界2,026本限定で展開。鮮やかな大会カラーを着想源にしたティール（青緑色）からブラックへと変化する美しいグラデーションのラッカーダイアルが特徴です。

「ロンジン 表参道 ポップアップ ～ハイドロコンクエスト コンセプトストア～」では、「ハイドロコンクエスト コモンウェルスゲームズ」、そしてフロステッドブルーダイアルが印象的な直営店限定モデルを含めた、新世代モデルの全ラインナップが集結。ドラマティックな火山海岸を舞台に撮影されたキャンペーンに着想を得た空間で、「ハイドロコンクエスト」コレクションの世界観を存分にお楽しみいただけます。

目を奪うカラーを纏う、存在感あるダイバーズウォッチ

2007年の発売以来、ロンジンの正統派ダイバーズとして愛され続けてきた「ハイドロコンクエスト」コレクション。2026年にコレクションを刷新。1992年の「アドミラル ダイバー」モデルに着想を得たダイアルデザインを採用し、優れたパフォーマンスと、ベゼル、ダイアル、ブレスレットが織りなす豊かなバリエーションにより、世界的な評価をさらに高めています。

新世代モデルを基盤に生まれた限定モデル「ハイドロコンクエスト コモンウェルスゲームズ」は、ティール（青緑色）・バイオレット・ピンクの配色が冴える大会ロゴから着想を得ています。グラデーションのラッカーダイアルは、鮮やかなティールから深いブラックへと変化し、印象的な奥行きを演出。「HYDROCONQUEST」の文字はバイオレットで表現し、大会のダイナミックなアイデンティティへのオマージュを捧げています。秒針の先端は ピンクを採用し、美しい3色構成を完成させています。ロジウムカラーの針と、スーパールミノバ(R)を塗布したアプライドインデックスは、あらゆる状況下で抜群の視認性を確保。 ブラックセラミック製のベゼルインサートには、デザインを統一するティールカラーの数字が配され、0の位置にあるスーパールミノバ(R)を充填したカプセルは、暗い場所でも確かな視認性を提供します。

アクティブなパフォーマンスを念頭に設計されたタイムピースにあわせるのは、快適性、耐久性、そして軽やかな着け心地を実現するスイス製の高品質なブラックラバーストラップ。 マイクロアジャストメント（微調整可能）機構を備えたダブルセーフティ フォールディングクラスプにより、あらゆる環境下で確実かつ個人にあわせたフィット感を実現します。

記念に残るタイムピース

全世界で各サイズわずか2,026本限定となる「ハイドロコンクエスト コモンウェルスゲームズ」のねじ込み式のケースバックには「コモンウェルスゲームズ グラスゴー2026」の公式ロゴと「LIMITED EDITION - ONE OF 2026」の刻印が施されています。スポーティーなエレガンスを体現するアイコニックなスタイルに加え、権威あるスポーツイベントの記念品となるタイムピースです。

精度と耐久性の融合

直径39mmおよび42mmのラウンド型ステンレススチールケースは、両面に多層反射防止コーティングを施したサファイアクリスタルとねじ込み式リューズを採用し、30気圧の防水性能を備えています。 その心臓部には、ロンジン エクスクルーシブ キャリバーL888.5を搭載。シリコン製ヒゲゼンマイを採用した自動巻き機械式ムーブメントにより、高い精度と約72時間のパワーリザーブを確保。ISO 764規格を大きく超える耐磁性能は、日常のさまざまな磁気環境下でも安定した性能を発揮します。

「ロンジン 表参道 ポップアップ ～ハイドロコンクエスト コンセプトストア～」：

最新作「ハイドロコンクエスト」の全ラインナップが集結

「ロンジン 表参道 ポップアップ ～ハイドロコンクエスト コンセプトストア～」では、「ハイドロコンクエスト コモンウェルスゲームズ」に加え、直営店限定モデルを含む「ハイドロコンクエスト」の新世代モデルの全ラインナップ（合計8種類・39mm/42mmの2サイズ展開）が集結。ドラマティックな火山海岸を舞台に撮影されたキャンペーンの世界観を空間全体で表現。「ハイドロコンクエスト」コレクションの魅力を、五感でお楽しみいただけます。さらに、「ロンジン マスターコレクション」、「ロンジン スピリット」、「ロンジン ドルチェヴィータ」など、ロンジンを代表するコレクションのメンズ、レディースモデルも幅広くご覧頂ける機会となります。

ハイドロコンクエスト コモンウェルスゲームズ

＜詳細＞

L3.779.4.09.9 (39mm) / L3.788.4.09.9 (42mm) \312,000

キャリバー

自動巻き機械式ムーブメント ロンジン エクスクルーシブ キャリバーL888.5

耐磁性（ISO 764） シリコン製ヒゲゼンマイ

11 1/2 リーニュ 21石 25,200振動/時

パワーリザーブ：約72時間

機能

時、分、秒

3時位置に日付表示

ケース

径 39mm 厚さ 11.70mm

径 42mm 厚さ 11.70mm

ラウンドシェイプ ステンレススティール

両面多層反射防止コーティングを施した、サファイアクリスタル

目盛り付きブラックセラミック製インサート採用の逆回転防止ベゼル：

スーパールミノバ(R)充填カプセルを「0」時位置の三角マークに配置、ティールカラーに合わせた数字

ねじ込み式リューズ

ブラッシュ仕上げのねじこみ式ケースバック：《 LIMITED EDITION - ONE OF 2026 - commonwealth games GLASGOW 2026 》とロゴの刻印

ラグ間距離：径39mm: 48.10mm / 径42mm: 51.20mm

ラグ幅：径39mm: 20mm / 径42mm: 21mm

ダイアル

ティールカラーグラデーションのポリッシュ仕上げのラッカーダイアル：ロジウムカラーのアプライドインデックス

スーパールミノバ(R)塗布

針

ポリッシュ仕上げのロジウムカラー、スーパールミノバ(R)塗布

先端がピンクのセンターセコンド針

防水性

30気圧防水

ストラップ

ブラックラバー製ストラップ：プッシュピース式開閉システム、マイクロアジャストメント（微調整可能）付き、

ダブルセーフティ フォールディングクラスプ付属

■ロンジンとコモンウェルスゲームズ

ロンジンは60年以上にわたりコモンウェルスゲームズと関わってきました。1962年のパース大会で初の公式計時を担当して以来、「グラスゴー2014」、「ゴールドコースト2018」、「バーミンガム2022」といった記念すべき大会を通じて、その関係を続けています。 長年にわたりロンジンは、ウォッチメイキングにおける卓越性を象徴する精度と革新性を提供し、世界で最も包括的なスポーツの舞台の一つであるコモンウェルスゲームズにおいて、コモンウェルス諸国のアスリートたちを支援してきました。

長年にわたるパートナーシップは歴史的な複数大会にわたる契約へと発展し、ロンジンは「バーミンガム2022」、「グラスゴー2026」、そして2030年大会において、オフィシャルタイムキーパー、オフィシャルパートナー、およびオフィシャルウォッチに任命されました。これにより、ロンジンが誇る世界最高水準の計時・採点技術は、選手、放送局、世界中の観客による各競技のパフォーマンス体験の在り方を、今後も継続的に形成していきます。

2026年7月23日（木）から8月2日（日）まで開催される「グラスゴー2026」では、74の国と地域から3,000人の選手が参加し、効率的で極めて包括的な運営モデルのもとで行われる大会に置いて、10種目で競い合います。また「グラスゴー2026」では、「コモンウェルスゲームズ」史上最大規模のパラスポーツプログラムが実施され、6つのパラスポーツ種目における47のメダル種目が競技日程に完全に統合されます。世界で最も包括的なスポーツイベントの一つです。

■ロンジン（LONGINES）について

ロンジンは1832年以来、スイスのサンティミエを拠点としています。そのウォッチメイキングの専門技術は、伝統、エレガンス、パイオニア精神への強い情熱を反映しています。卓越したパフォーマンスを誇り、スポーツの世界選手権のタイムキーパーとして、また国際スポーツ連盟のパートナーとして長年の経験を持ち、長年にわたりスポーツ界と強固で持続的な関係を築いてきました。翼のある砂時計をエンブレムとするロンジンは、「Elegance is an attitude（エレガンスを身に纏う）」をかかげ、エレガントなタイムピースで知られています。世界をリードする時計メーカーであるスウォッチ グループの一員で、150カ国以上に店舗を展開しています。詳細は公式サイトwww.longines.jpをご覧ください。

ロンジン公式LINEアカウント：https://page.line.me/080cjajm

ロンジン公式Xアカウント：https://x.com/Longines_Japan

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